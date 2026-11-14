4 Á quân Olympia để lại nhiều tiếc nuối sau trận chung kết nghẹt thở

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo: Á quân Olympia, Quán quân Rung chuông vàng, bảo vệ luận án tiến sĩ tại Nhật Bản, công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế

TS. BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là cựu học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế. Năm 2004, anh tham gia chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 5 và giành ngôi Á quân với 210 điểm, kém nhà vô địch Đỗ Lâm Hoàng 10 điểm. Kết quả này từng để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu mến Thái Bảo, nhất là khi trận chung kết xảy ra sự cố trong phần thi của Lâm Hoàng. Cụ thể, MC Lưu Minh Vũ ban đầu công nhận đáp án của Lâm Hoàng và cộng 20 điểm, nhưng sau đó ban cố vấn yêu cầu hủy điểm vì câu trả lời chưa chính xác. Ban tổ chức quyết định đưa ra câu hỏi bổ sung và Lâm Hoàng đã trả lời đúng, giành chiến thắng chung cuộc.

Sau cuộc thi, Thái Bảo tiếp tục phát huy thành tích học tập khi giành giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Huế.

Thời sinh viên, anh tham gia cuộc thi Rung chuông vàng và giành ngôi Quán quân năm 2009.

4 thí sinh của trận chung kết Olympia năm thứ 5, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo đứng ngoài cùng bên phải.

Năm 2025, Thái Bảo xuất hiện trong chương trình Ký ức VTV, cùng nhìn lại cuộc thi Rung chuông vàng sau 16 năm. Anh kể về bộ trang phục dự thi nóng hầm hập dưới ánh đèn sân khấu và những kỷ niệm đẹp thời sinh viên. Những người bạn quen từ cuộc thi đến nay vẫn giữ liên lạc, gặp gỡ nhau trong những dịp đặc biệt.

Nguyễn Nguyễn Thái Bảo xuất hiện trong chương trình Ký Ức VTV phát sóng năm 2025.

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa loại giỏi, Nguyễn Nguyễn Thái Bảo được giữ lại Trường Đại học Y Dược Huế làm giảng viên Bộ môn Ngoại. Anh từng có thời gian tu nghiệp tại New Zealand trước khi nhận học bổng toàn phần của Chính phủ Nhật Bản năm 2015.

Tại Đại học Y khoa Hamamatsu, anh theo học chương trình nghiên cứu sinh chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình. Thay vì 4 năm như dự kiến, Thái Bảo hoàn thành chương trình và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sau khoảng 2 năm.

Sau đó, anh tiếp tục tham gia các ca phẫu thuật cùng chuyên gia Nhật Bản, tích lũy kinh nghiệm trước khi trở về Việt Nam công tác.

Năm 2021, anh đạt giải Nhất Hội nghị Khoa học và Công nghệ tuổi trẻ ngành Y tế lần thứ 20 với đề tài ứng dụng mô phỏng vận động ba chiều trong chẩn đoán hội chứng chẹn khớp háng.

Trên website của Bệnh viện Trung ương Huế, TS. BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo được giới thiệu giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình.

TS. BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo là Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với báo chí về việc tại sao có thời gian tu nghiệp ở nước ngoài nhưng lại chọn quay trở về quê hương để làm việc, TS. BS Nguyễn Nguyễn Thái Bảo cho rằng: Một đỉnh cao hay thành công không nhất thiết phải đặt ở đô thị rực rỡ nhất, vì thế anh vẫn chọn Huế, và với anh, đi học để mang kiến thức về góp sức nhỏ bé của mình cho y học quê hương, để người bệnh ở khu vực miền Trung được thụ hưởng những kỹ thuật hiện đại nhất ngay tại quê nhà.

Một dấu ấn chuyên môn đáng chú ý của anh trong năm 2025 là cùng ê-kíp thực hiện thành công ca thay khớp nhân tạo lớn (Megaprosthesis) đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Bệnh nhân là một phụ nữ 71 tuổi, từng thay khớp háng cách đó 17 năm nhưng gặp biến chứng nghiêm trọng, phần xương quanh khớp bị tiêu hủy. Tình trạng tổn thương phức tạp khiến người bệnh đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, có thể tự đứng và bắt đầu quá trình tập phục hồi chức năng.

Đỗ Đức Hiếu: Thí sinh hài hước từng hòa điểm với nhà vô địch Olympia

Đỗ Đức Hiếu, học sinh Trường THPT Lê Lợi, Thanh Hóa, là một trong những gương mặt đáng nhớ của chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10, diễn ra năm 2010. Cuộc đua năm đó có kết quả đặc biệt, Đức Hiếu và Phan Minh Đức cùng đạt số điểm cao nhất, buộc phải bước vào phần thi câu hỏi phụ để phân định ngôi vô địch.

Ảnh: VTV

Sau câu hỏi quyết định, Phan Minh Đức giành chiến thắng, còn Đỗ Đức Hiếu nhận giải Á quân. Vì vậy, kết quả của mùa thi này không đơn thuần là câu chuyện một thí sinh dẫn trước rồi để mất ngôi vô địch, mà được quyết định bằng màn so tài bổ sung giữa hai người có điểm số bằng nhau.

Đức Hiếu cũng được khán giả nhớ đến bởi lối đối đáp dí dỏm với MC Tùng Chi. Sau cuộc thi, anh theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương và từng giành giải Ba Olympic Toán sinh viên toàn quốc.

Theo thông tin Znews đăng ngày 15/11/2025, Đức Hiếu chuyển hướng sang lĩnh vực công nghệ thông tin, gia nhập FPT Software từ năm 2013. Sau gần 9 năm làm việc, anh từng đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm Kỹ thuật, điều phối nhân sự và triển khai các dự án phần mềm cho khách hàng Mỹ. Bài viết cũng cho biết anh làm việc tại chi nhánh FPT Software ở Mỹ, đã lập gia đình và có một con gái.

Nguyễn Hoàng Bách: Á quân nhỏ tuổi nhất và câu hỏi gây tranh luận về nước muối

Năm 2014, Nguyễn Hoàng Bách, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM, trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 14. Kết thúc cuộc thi, Bách đạt 240 điểm, đứng thứ hai sau Nguyễn Trọng Nhân với 260 điểm.

Điều khiến phần thi của Hoàng Bách được nhắc lại nhiều là câu hỏi về khả năng sát trùng của dung dịch nước muối. Thí sinh đưa ra lời giải thích rằng môi trường ưu trương của dung dịch khiến vi khuẩn mất nước và chết. Tuy nhiên, ban cố vấn không chấp nhận đáp án này.

Ảnh: VTV

Nếu câu trả lời được công nhận, điểm số của Hoàng Bách sẽ tăng lên 260, bằng với Nguyễn Trọng Nhân và khi đó hai thí sinh có thể phải bước vào phần thi phân định ngôi vô địch. Tình huống này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng khán giả.

Ngày 6/8/2014, sau khi tiếp nhận các ý kiến, ban tổ chức cùng ban cố vấn và thí sinh đã trao đổi lại về câu hỏi. Kết quả cuối cùng được giữ nguyên, đồng nghĩa Nguyễn Trọng Nhân vẫn là nhà vô địch, còn Hoàng Bách nhận giải Á quân.

Đây là một trong những trường hợp gây tranh luận đáng chú ý trong lịch sử Olympia.

Nguyễn Hải Đăng: Á quân Olympia mùa 19 với thành tích học tập nổi bật

Nguyễn Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, là một trong bốn thí sinh tranh tài tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 năm 2019. Kết thúc các phần thi, Hải Đăng đạt 210 điểm, giành ngôi Á quân. Quán quân năm đó là Trần Thế Trung, đại diện Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, với 245 điểm.

Ảnh: VTV

Dù không giành được vòng nguyệt quế, Hải Đăng vẫn để lại dấu ấn nhờ nền tảng kiến thức và thành tích học tập trước đó. Nam sinh từng giành huy chương bạc Olympic 20/4 môn Sinh học năm 2019. Sang năm học 2019–2020, Hải Đăng tiếp tục đạt giải Nhì môn Sinh học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Năm 2020, Hải Đăng được lựa chọn là một trong gần 400 đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VI. Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực trong học tập và rèn luyện của nam sinh sau khi tham gia sân chơi trí tuệ trên truyền hình.