Trực tiếp khai mạc Đại hội thể thao châu Á, ASIAD 2018: Đại tiệc âm thanh, ánh sáng

- Lễ khai mạc được diễn ra vào lúc 19 giờ (18/8), kéo dài 3 giờ đồng hồ. - 4.000 vũ công góp mặt, 18 ca sỹ và hàng trăm nghệ sỹ. - "Reach for The Stars": Bài hát chính thức của ASIAD 2018. - Indonesia sẽ có 1.000 VĐV tham dự lễ diễu hành khai mạc. - 11.000 số VĐV tham dự ASIAD và lễ khai mạc. - Có khoảng 1 tỷ người sẽ xem trực tiếp lễ khai mạc qua truyền hình. - Kiếm thủ Vũ Thành An sẽ là người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam.