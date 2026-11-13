Tạm giữ Huỳnh Phú Tân dùng micro đánh tổ viên an ninh khi bị nhắc hát karaoke

Trước đó, khoảng 12h10 ngày 11/11, Huỳnh Phú Tân (SN 1985, trú tại ấp Mỹ An 4, xã Tháp Mười) tổ chức ăn uống, hát karaoke tại nhà với âm lượng lớn vào giờ nghỉ trưa.

Nhận được tin báo, Công an xã Tháp Mười cử tổ công tác đến nhắc nhở. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng vừa đến trước cửa nhà, Tân không hợp tác mà dùng micro đánh vào vùng đầu, mặt ông Lê Văn Bé Chính (SN 1970), tổ viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ấp Mỹ An 4, gây thương tích.

Đối tượng Huỳnh Phú Tân. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Phú Tân để điều tra, xác minh hành vi có dấu hiệu của tội "Chống người thi hành công vụ".

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân chấp hành quy định về tiếng ồn, hát karaoke văn minh, điều chỉnh âm lượng phù hợp, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của các hộ dân xung quanh, nhất là vào giờ nghỉ trưa và ban đêm.

Khi được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, người dân cần giữ bình tĩnh, hợp tác và trao đổi trên tinh thần tôn trọng; không xúc phạm, đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Các hành vi chống người thi hành công vụ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.