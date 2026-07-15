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Sáng 15/7: Bi kịch thiếu nữ bị anh họ chở đến đường vắng rồi hãm hiếp sau cuộc nhậu

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Bàn Nhân Vượng, sinh năm 2008, trú tại xóm Bản Chang, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng để điều tra về tội "Hiếp dâm".

Theo điều tra, được em họ nhờ chở về nhà, đối tượng đã kéo em họ vào bãi đất trống và thực hiện hành vi giao cấu.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

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-15/07/2026 06:18 AM (GMT+7)
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