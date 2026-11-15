Một viên đá ném đi, 1 người tử vong, 1 người thương tật 82%

Theo tài liệu điều tra, tối 16/4/2025, tại khu vực ngã ba Lý Viên, đường tỉnh 295B, nhóm bốn thanh thiếu niên đi trên hai xe mô tô đã rủ nhau quay lại trêu ghẹo, truy đuổi anh Phạm Quốc Cường dù không có mâu thuẫn từ trước.

Trong quá trình truy đuổi, một người trong nhóm dùng đá ném về phía anh Cường. Do cúi đầu né tránh, xe mô tô của anh Cường va chạm với xe của anh Khanh đang đi ngược chiều. Hậu quả, anh Khanh tử vong, anh Cường bị tổn hại 82% sức khỏe.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh (Văn Phòng Cơ quan CSĐT) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Chí Thanh; Hoàng Đăng Đạt; Phạm Trường Giang; Dương Minh Quân (cùng trú tại Bắc Ninh) để điều tra về tội "Giết người", với các tình tiết định khung "giết 2 người trở lên" và "có tính chất côn đồ".