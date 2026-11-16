Lộ thông tin khi mua hàng online, nhiều người sập bẫy lừa đảo

Theo thông tin từ Công an TP Quảng Ninh, từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng An ninh mạng đã tiếp nhận 13 vụ việc liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều vụ lừa đảo bắt nguồn từ việc người dân chủ quan, công khai số điện thoại, địa chỉ nhận hàng hoặc thông tin cá nhân khi mua sắm, bình luận trên các phiên livestream tại những nền tảng mạng xã hội.

Điển hình, để phục vụ hoạt động kinh doanh của gia đình, một nam thanh niên đặt mua loa thông báo chuyển khoản trong phiên livestream trên TikTok. Sau khi đặt hàng, người này nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật.

Tin tưởng và làm theo những hướng dẫn qua điện thoại, nam thanh niên sau đó phát hiện toàn bộ số tiền trong ví điện tử đã bị chiếm đoạt.

Nạn nhân cho hay, do chủ quan nên không nghĩ bản thân lại trở thành nạn nhân của những thủ đoạn lừa đảo từng được cơ quan công an cảnh báo.

Một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội đến cơ quan công an trình báo. Ảnh: CAQN

Công an TP Quảng Ninh cho biết, qua thông tin trình báo của nạn nhân, cơ quan công an xác định các đối tượng đã lợi dụng việc người dân công khai thông tin cá nhân, địa chỉ nhận hàng trong các phiên livestream hoặc phần bình luận trên mạng xã hội. Sau khi thu thập được thông tin, các đối tượng xây dựng kịch bản tiếp cận, thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng, các thủ đoạn lừa đảo liên tục thay đổi, bám sát những hoạt động phổ biến trong đời sống như thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đăng ký và kê khai thuế.

Dù hình thức khác nhau, điểm chung của các thủ đoạn này là khai thác sự thiếu hiểu biết, tâm lý chủ quan của người dân trong việc bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Quảng Ninh nhận định, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, không còn hoạt động đơn lẻ mà đã hình thành các đường dây có tổ chức, xuyên biên giới. Các đối tượng sử dụng công nghệ để giả mạo hình ảnh, giọng nói, mạo danh cán bộ tư pháp hoặc đưa ra những lời mời chào việc làm, đầu tư trên các sàn giao dịch ảo nhằm dẫn dụ nạn nhân.

Đáng lo ngại, sau khi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng nhanh chóng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian và ví tiền ảo chỉ trong vài chục giây, gây khó khăn cho công tác truy vết, thu hồi tài sản.

Trước tình hình trên, Công an TP Quảng Ninh khuyến cáo, người dân cần tuân thủ nghiêm các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản.

Đặc biệt, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội cho người khác; không truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc hay cài đặt ứng dụng từ những nguồn không chính thức.

Người dân cần thận trọng khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là số điện thoại, địa chỉ, thông tin tài khoản và mã xác thực. Việc chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân là biện pháp quan trọng để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.