Vụ người phụ nữ tử vong với nhiều vết thương: Người chồng khai dùng ống nhựa đánh vợ

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 18:55 PM (GMT+7)

Người chồng là thượng úy công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bước đầu khai nhận có đánh vợ và chị này tử vong sau đó với hàng loạt vết thương trên cơ thể.

Tin pháp luật Sự kiện:

Chiều 11-12, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, liên quan đến vụ chị H.T.M.L (30 tuổi, ngụ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) bị tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể, bước đầu người chồng chị L.- là ông Hồ Thanh Chương, cấp bậc thượng úy, đang công tác tại Ban chỉ huy Quân sự huyện huyện Hướng Hóa, đã khai nhận có đánh chị này vì ghen tuông vào tối 10-12.

Lực lượng công an đang có mặt tại nhà nạn nhân (Ảnh: Xuân Ngọc)

Cụ thể, vào tối 10-12, ông Chương cùng vợ xem đá bóng và có uống rượu. Chị L. sau đó có nghe điện thoại của một người đàn ông, nên ông Chương gặng hỏi. Nổi cơn ghen, ông Chương đánh chị L. và chị này chạy vào nhà vệ sinh chốt cửa trốn. Ông Chương phá cửa xông vào và dùng ống nhựa chịu nhiệt đánh chị L… Đến sáng hôm sau, thấy vợ bất tỉnh nên ông Chương nhờ người đưa đến bệnh viện, tuy nhiên chị L. đã tử vong.

Nguồn tin cho biết thêm, Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục phối hợp với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 4 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng) làm việc với ông Chương tại trụ sở Công an huyện Hướng Hóa. Đến 15 giờ 30 chiều nay(11-12), cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành làm việc với ông Chương tại trụ sở đơn vị này.

Trước đó, như tin đã đưa, vào sáng sớm nay, chị L. được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cấp cứu. Tuy nhiên, các y bác sĩ tại đây phát hiện L. đã tử vong trước đó với nhiều vết thương trên cơ thể. Ngay lập tức, lực lượng Công an huyện Hướng Hóa, Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa để khám nghiệm tử thi nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

