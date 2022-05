Vụ lái xe bị đánh dã man ở Đà Nẵng: Xác định danh tính đối tượng thứ 2

Thứ Sáu, ngày 06/05/2022 15:47 PM (GMT+7) Chia sẻ

Công an quận Sơn Trà vừa xác định rõ danh tính đối tượng thứ 2 trong nhóm thanh niên đánh người dã man trên phố Đà Nẵng khiến dư luận bức xúc.

Chiều 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà thông tin, danh tính đối tượng thứ 2 trong nhóm thanh niên hành hung, đánh người dã man trên đường phố Đà Nẵng xảy ra vào ngày 5/5 là Nguyễn Đức Hiến (tên thường gọi là Hiếu). Đối tượng này sinh năm 1985, có hộ khẩu thường trú xã Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Hiện nay đối tượng Hiến đang lẩn trốn và đang được lực lượng Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị, lực lượng truy tìm.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiến (tên thường gọi là Hiếu).

Sáng 6/5, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) cho biết, sau gần 4 giờ đồng hồ truy bắt khẩn cấp, tối 5/5, Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ được 1 trong 3 đối tượng hành hung người dãn man trên đường phố Đà Nẵng khiến người dân bất bình.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà vào cuộc truy tìm nhóm đối tượng đánh người trên đường phố Đà Nẵng và xác định 1 trong 3 đối tượng đang ở TP. Hội An. Khoảng 22h45 ngày 5/5, lực lượng công an đã bắt giữ Phạm Văn Tiến tại An Bàng (phường Cẩm An, TP. Hội An) và đưa đối tượng này về trụ sở Công an quận Sơn Trà.

"Qua thu thập thông tin, Công an quận Sơn Trà xác định danh tính đối tượng là Phạm Văn Tiến (sinh năm 1987; quê quán ở tỉnh Nam Định; trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng làm nghề tự do, có 1 vợ và 1 con đang trú tại phường Thuận Phước", Thượng tá Mẫn thông tin.

Đối tượng là Phạm Văn Tiến.

Theo Công an quận Sơn Trà, vào khoảng 16h ngày 5/5, ông Nguyễn Phước Sang (sinh năm 1995, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) điều khiển ô tô BKS 43A-489.65 dừng trước đèn tín hiệu giao thông ngã tư đường Phạm Văn Đồng-Ngô Quyền (hướng từ cầu Sông Hàn vế Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) thì bị ô tô BKS 43A-625.92 do Phạm Văn Tiến (sinh năm 1987; quê quán ở tỉnh Nam Định; hiện trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đâm trúng từ phía sau đuôi xe ông Sang.

Sau khi xảy ra va chạm, ông Sang xuống xe kiểm tra thấy xe bị móp và trầy xước nên đi đến gặp Tiến nói chuyện về vụ việc. Lúc đó, Tiến thấy ông Sang đến cũng xuống xe. Ông Sang nói: "Anh đưa cho em 1 triệu đồng để sửa xe hoặc đợi em gọi bên công an, bảo hiểm đến lập hồ sơ giải quyết". Tiến trả lời ông Sang là không có tiền và nói ông Sang "gọi ai thì gọi", đồng thời dùng tay đấm vào mặt ông Sang ngã xuống đường.

Tiếp đó, một người đàn ông tên Tiến (chưa xác định được lai lịch) đi cùng xe với Tiến đến đá vào mặt ông Sang. Tiến dùng tay, chân đấm, đá liên tục vào vùng mặt, đầu ông Sang. Sự việc dừng lại khi có người đàn ông tên Quân (chưa xác định được lai lịch) đi cùng xe với Tiến đến can ngăn thì mới dừng lại.

Sau khi đánh ông Sang, nhóm người này đi hát karaoke, đến khoảng 19h cùng ngày, Tiến tách nhóm đi riêng vào Hội An, còn Hiếu, Quân đi đâu chưa rõ. Đến khoảng 22h45 ngày 5/5, Tiến bị Công an quận Sơn Trà bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hội An.

Ông Sang sau khi bị nhóm đối tượng hành hung được người nhà đưa vào bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu. Theo chẩn đoản của bệnh viện Đà Nẵng, ông Sang bị sưng phù vùng mặt và đầu. Hiện chưa có kết quả chụp sọ não.

Công an quận Sơn Trà cho biết, hiện ông Sang đã có đơn yêu cầu giám định thương tích và khởi tố vụ án hình sự.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-lai-xe-bi-danh-da-man-o-da-nang-xac-dinh-danh-tinh-doi-tuong-thu-...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/vu-lai-xe-bi-danh-da-man-o-da-nang-xac-dinh-danh-tinh-doi-tuong-thu-2-d551481.html