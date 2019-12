Vụ cướp ôtô táo tợn ở quận 7: Bắt nghi phạm chém 3 người nước ngoài thương vong

Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 08:01 AM (GMT+7)

Lực lượng công an đã bắt giữ nghi can truy sát một gia đình người Hàn Quốc rồi cướp ô tô tẩu thoát trên địa bàn quận 7.

Chiều 21-12, nguồn tin từ Công an TP HCM cho biết, vừa phối hợp với Công an quận 7 và Công an quận 2 bắt giữ nghi phạm chém gia đình gồm 3 người Hàn Quốc thương vong, cướp ôtô trên địa bàn quận 7.

Chiếc ôtô bị đốt trên địa bàn quận 2

Theo nguồn tin, nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một chung cư trên địa bàn quận 7. "Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn. Hung thủ là người Hàn Quốc, gây án một mình và rất chuyên nghiệp" - nguồn tin cho hay.

Theo điều tra bước đầu, khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét phát ra từ căn nhà nằm trên đường nội khu Hưng Phước 1, phường Tân Phong, quận 7. Mọi người chạy đến nhưng không vào được bên trong vì căn nhà đã bị khoá bằng cửa cuốn bên ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân phá cửa vào trong thì phát hiện 1 phụ nữ tử vong, người đàn ông và cô gái 16 tuổi bị thương, còn bé trai 12 tuổi thoát nạn. Công an đã gọi xe cứu thương đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Công an nhanh chóng xác định các nạn nhân bị truy sát là một gia đình nguời Hàn Quốc. Người tử vong là vợ, 2 người đi cấp cứu là chồng và con gái.

Qua trích xuất camera, công an cho biết thời điểm xảy ra án mạng, phía trước nhà nạn nhân có 2 ôtô màu trắng nhưng 1 chiếc nhanh chóng rời đi khi người dân đến kiểm tra.

Đến 9 giờ sáng cùng ngày Công an quận 2 nhận được thông tin 1 ôtô bị đốt trơ khung ở bãi đất trống ven sông gần cầu Thủ Thiêm. Qua xác minh, chiếc xe bị đốt liên quan đến vụ gia đình người Hàn Quốc bị sát hại.

