Vì sao nhiều nhóm tội phạm nước ngoài có đất sống ở Việt Nam?

Ngày 14/4, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép heroin từ TPHCM đi Đài Loan (Trung Quốc). Qua công tác quản lý cư trú, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài móc nối với đối tượng tại Việt Nam vận chuyển ma túy từ TPHCM đi Đài Loan.

Số heroin thu giữ của 2 đối tượng người nước ngoài. Ảnh: Công an cung cấp

Kiểm tra hành chính căn hộ ngăn phòng cho thuê ở quận 1, Công an TPHCM phát hiện 2 người nước ngoài lưu trú nhưng không làm thủ tục đăng ký tạm trú, bên trong có nhiều vali chứa tổng cộng 184 bánh heroin, một số máy móc, dụng cụ dùng để gia công, chia nhỏ, đóng gói ma túy được cất giấu trong ngăn bếp.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng này khai nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu đường bộ tại tỉnh An Giang vào ngày 15/3 và lưu trú tại căn hộ trên để chờ nhận heroin, vận chuyển về Đài Loan tiêu thụ.

Sau khi nhận ma túy từ một đối tượng “đầu trên” tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các đối tượng cất giấu tại căn hộ và đặt mua máy xay, máy hàn, máy ép, các vỏ pin rỗng (đặt hàng từ Trung Quốc) thông qua dịch vụ vận chuyển phát nhanh quốc tế… để nghiền số ma túy trên thành bột.

“Người dân phải nâng cao cảnh giác, bảo mật thông tin cá nhân và trang bị kỹ năng phòng ngừa khi gặp các trường hợp giả danh để gọi điện lừa đảo”. TS Đoàn Văn Báu

Tiếp đến, các đối tượng đổ vào trong các vỏ pin rồi hàn nắp ở hai đầu thành các viên pin thành phẩm để ngụy trang, qua mặt bộ phận soi chiếu của Hải quan khi làm thủ tục xuất cảnh về Đài Loan. Mở rộng điều tra, cơ quan công an triệu tập đối tượng người Việt Nam đặt phòng cho 2 người nước ngoài này để làm rõ vai trò, hành vi phạm tội.

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cũng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan, trong đó có Công an TPHCM, bắt giữ Bugaevskiy Tymur (34 tuổi) và Kravchuk Iryna (39 tuổi, cùng quốc tịch Ukraine) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Bugaevskiy Tymur tại cơ quan công an Ảnh: Công an cung cấp

Đây là 2 chân rết trong đường dây “tín dụng đen” do Katerynchyk Roman (38 tuổi, quốc tịch Ukraine) cầm đầu, câu kết với Lê Thanh Huỳnh Cang (53 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) và Nguyễn Thị Nhất Phương (34 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM) thành lập các công ty tài chính để cho vay tiền qua app Easycash.vn, Oncredit hoặc website Oncredit.asia.com.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2019, Roman đưa cho ông Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay. Tháng 4/2023, Roman “bơm” thêm cho ông Cang 11 triệu USD từ công ty SCA của Singapore và ngân hàng TAS của Đảo Síp.

Nhóm này cho vay từ 500 nghìn đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm do đối tượng người nước ngoài viết, với lãi suất từ 365% - 1.971%/năm và đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Mảnh đất màu mỡ của tội phạm

Tiến sĩ (TS) Đoàn Văn Báu - Chuyên gia tâm lý tội phạm cho biết, tình trạng mua bán, trung chuyển ma túy qua Việt Nam được các băng nhóm tội phạm quốc tế thực hiện từ lâu. Ngoài ra, theo thống kê của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu, Việt Nam nằm trong top 10 các quốc gia bị các đối tượng , trong đó có các đối tượng người nước ngoài, sử dụng hành vi lừa đảo qua mạng để hoạt động tội phạm. Tội phạm nước ngoài cũng sử dụng công nghệ cao để cho vay lãi nặng qua các app gây bức xúc dư luận.

TS Báu cho biết, tội phạm công nghệ cao có trình độ chuyên môn, có thể xâm nhập được tài khoản ngân hàng hoặc chiếm quyền sử dụng điện thoại và cơ quan chức năng vẫn còn gặp khó khăn trong việc bắt giữ, thu hồi tang vật trong các vụ án liên quan đến nhóm tội phạm này. Do đó, các đối tượng phạm tội coi đây là “mảnh đất màu mỡ” để khai thác.

Tại họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TPHCM vào chiều 11/4, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, Công an TPHCM đang tiếp tục tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm công nghệ cao, tín dụng đen, mại dâm và phát hiện nhiều nhóm tội phạm đang hoạt động, do người nước ngoài cầm đầu.

Hoàng Thuận

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]