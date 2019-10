Truy tìm đồng phạm vụ người Trung Quốc sản xuất clip sex tại Đà Nẵng

Thứ Tư, ngày 30/10/2019 16:00 PM (GMT+7)

Sau khi khởi tố, bắt tạm giam 5 người Trung Quốc và cô gái Việt, Công an Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh xem họ có đồng phạm hay không để xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Những bị can liên quan đến vụ án.

Ngày 29/10, tại cuộc họp báo quý III của UBND TP Đà Nẵng, Thượng tá Trần Nam Hải (Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng) cho hay, đầu năm 2019, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo thành lập 2 chuyên đề về công tác theo dõi, nắm tình hình, quản lý địa bàn và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm là người nước ngoài trên địa bàn TP. Từ đó, Công an TP đã phá thành công 2 vụ án.

Vụ thứ nhất, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ và khởi tố 5 người Trung Quốc cùng 1 phiên dịch người Việt về hành vi giao cấu với trẻ em đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối với vụ án này, Thượng tá Hải cho hay hiện cơ quan công an đang xác minh xem các đối tượng trên có thêm đồng phạm hay không. Ngoài ra, cơ quan công an còn đang điều tra thêm về việc có hay không hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng.

Trước đó, vào tối 14/9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng tại phường An Hải bắt và phát hiện một nhóm người mang quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú. Kiểm tra máy móc, trang thiết bị của số người này, lực lượng công an phát hiện nhiều số hình ảnh, video đồi trụy đang được họ phát tán lên mạng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định có ít nhất 4 cô gái đã bị lôi kéo, dụ dỗ vào đường dây “sản xuất clip sex” nói trên. Trong số này có K.D. mới 15 tuổi 3 tháng.

Vụ án thứ 2, là từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 7/2019, TP Đà Nẵng xảy ra 5 vụ đục két sắt ở các doanh nghiệp để trộm tài sản. Đến 16/10, Công an TP đã phá án, bắt 2 đối tượng người Trung Quốc và nghi ngờ có 4 đối tượng khác tham gia thực hiện vụ án. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.