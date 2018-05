Trụ sở tòa án tỉnh An Giang xuất hiện 2 vết đạn

Thứ Hai, ngày 28/05/2018 15:43 PM (GMT+7)

Cán bộ TAND tỉnh An Giang phát hiện hai vết đạn trên cửa kính phòng làm việc, đã báo cho công an.

Đầu giờ chiều 28-5, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận với Pháp Luật TP.HCM: Công an tỉnh đã cử lực lượng chuyên môn cùng lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm, dựng lại hiện trường để xác minh các vết được cho là đạn trên cửa kính phòng làm việc ở trụ sở TAND tỉnh An Giang.

Theo một nguồn tin, ngày 28-5, ông La Hồng, Chánh án TAND tỉnh An Giang cho biết: Trước đó, các cán bộ ở tòa án phát hiện hai vết đạn trên cửa kính phòng làm việc nhưng không thấy đầu đạn và cũng không ai nghe thấy tiếng súng nổ.

Sự việc sau đó được trình báo Công an tỉnh.

Thiếu tướng Bùi Bé Tư cho hay sẽ thông tin cho báo chí sau khi điều tra.