Triệt phá đường dây ghi đề hơn nửa tỉ đồng/ngày

Trưa 2-12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà triệt phá đường dây lô đề trái phép, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn có một số đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình ghi thức số lô, số đề. (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Đặng Thị Vân Anh (SN 1978, ngụ tổ dân phố 5, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu trong đường dây. Dưới trướng Vân Anh có 9 "thư ký" gồm Đinh Thị Thu Hương (SN 1978), Phan Thị Thanh (SN 1971), Phan Thị Hảo (SN 1964), Nguyễn Thị Việt Hà (SN 1986), Dương Thị Công (SN 1980) cùng ngụ phường Bắc Hà; Nguyễn Thị Thủy (SN 1973), Dương Thị Tứ (SN 1965), cùng ngụ tại phường Tân Giang; Trần Thị Hoa (SN 1975), ngụ phường Trần Phú và Phan Thị Ánh Dương (SN 1981), ngụ phường Nam Hà, tất cả cùng ngụ tại TP.Hà Tĩnh), số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Với quyết tâm phá án hanh, lực lượng chức năng đã tiến hành đột kích đồng loạt 12 điểm trên địa bàn huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Cơ quan Công an lập biên bản làm việc với các đối tượng tại thời điểm bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Hiện, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", 5 bị can về tội "Đánh bạc", đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các bị can để tiếp tục, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

