TP.HCM: 6 nam, nữ dương tính với ma túy trên ô tô

Thứ Tư, ngày 02/09/2020 16:30 PM (GMT+7)

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, tài xế điều khiển ô tô chở nhóm nam, nữ tăng ga tháo chạy.

6 nam, nữ trên ô tô dương tính với ma túy khi bị kiểm tra

Ngày 2/9, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an quận 12, TP.HCM cho biết đơn vị vừa phát hiện nhóm nam, nữ dương tính với ma túy trên ô tô.

Trước đó, vào tối 1/9, tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy thuộc Đội CSGT – TT Công an quận 12 làm nhiệm vụ trên đường Lê Văn Khương (phường Thới An). Thời điểm này, tổ công tác phát hiện ô tô do tài xế C.C.L. (34 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Công an phát hiện trên ô tô có bình thủy tinh, ống hút, bật lửa dạng khò và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Phát hiện tổ công tác, tài xế tăng ga tháo chạy. Tổ công tác truy đuổi, đồng thời liên lạc với một tổ tuần tra kiểm soát ở tuyến trên nhằm phối hợp, dùng biện pháp nghiệp vụ để chặn xe.

Lực lượng chức năng sau đó chặn được phương tiện đồng thời khống chế 6 người trên ô tô (gồm 5 nam, 1 nữ) đưa về trụ sở Công an phường Thới An.

Sau khi kiểm tra, công an phát hiện trên ô tô có bình thủy tinh, ống hút, bật lửa dạng khò và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Qua test nhanh, 6 người trên ô tô đều dương tính với chất ma túy.

Công an quận 12 đã lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của các thanh niên trên theo quy định.

