TP.HCM: 43 người dương tính với COVID-19 và ma túy trong karaoke Hoàng Khải

Thứ Ba, ngày 29/03/2022 08:39 AM (GMT+7)

Ập vào quán karaoke Hoàng Khải, công an phát hiện 1 người mắc COVID-19 và 42 người dương tính với ma túy.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an Quận 6, Công an TP.HCM kiểm tra hành chính, phát hiện hơn 40 đối tượng dương tính ma túy tại quán karaoke Hoàng Khải trên đường Chợ Lớn, quận 6.

Quán karaoke Hoàng Khai - Nơi các đối tượng phê ma túy.

Rạng sáng 27/3, lực lượng Công an đã ập vào quán karaoke trên, thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhiều khách sử dụng ma túy tại một số phòng và thu giữ nhiều đĩa sứ màu trắng, hình tròn; các tờ tiền Việt Nam mệnh giá mười ngàn đồng được cuộn tròn trên hai đầu có gắn đầu lọc thuốc lá.

Bên cạnh đó, có các thẻ hình chữ nhật màu xanh, màu trắng; một số gói nylon chứa tinh thể không màu, nghi là ma túy, 1 gói nylon chứa nhiều viên thuốc màu xanh hình mặt cười cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy.

Tang vật công an thu được.

Ngoài ra, Tổ công tác kiểm tra túi xách của nhân viên quán, thu giữ thêm 1 gói nylon chứa tinh thể không màu, 4 viên nén, 2 mảnh vụn màu hồng, nghi ma túy tổng hợp.

Qua test nhanh 74 đối tượng nghi vấn, Tổ công tác phát hiện 1 đối tượng dương tính Covid-19 và 42 đối tượng dương tính ma túy.

Hiện Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm của quán karaoke Hoàng Khải về hoạt động quá giờ quy định; tiếp tục xử lý vi phạm đối với chủ quán karaoke khi để xảy ra tình trạng khách sử dụng ma túy.

