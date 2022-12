Tin lời bạn ‘việc nhẹ, lương cao’, cô gái bị bán ra nước ngoài

Ngày 29-12, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lương Thị Năm (39 tuổi, trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An) về tội mua bán người.

Bị can Lương Thị Năm tại cơ quan công an.

Nạn nhân trong vụ án là chị LTT (trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương)- từng là bạn thân của Năm. Gần 10 năm trước, Năm đã lừa, bán chị T sang Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, năm 2013, Năm nói với chị T là đi làm cho công ty ở nước ngoài “việc nhẹ, lương cao”. Chị T nhẹ dạ, cả tin đi theo Năm thì bị Năm bán sang Trung Quốc với giá 4 vạn nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng).

Một người đàn ông ở Trung Quốc đã mua chị T về làm vợ. Sau nhiều năm sống cuộc sống khắc khổ, tủi nhục ở xứ người, chị T đã tìm cách về quê hương.

Khi về Việt Nam, chị T tố cáo Năm lên cơ quan công an.

