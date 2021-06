Thấy con với bạn trai, mẹ báo công an mới lòi ra chồng hờ là kẻ xấu

Thứ Năm, ngày 24/06/2021 21:00 PM (GMT+7)

Con gái nuôi tại công an trình bày bạn trai chỉ là bạn bình thường còn chồng hờ của mẹ là người đã xâm hại mình.

TAND Cấp cao tại TP.HCM vừa bác kháng cáo, y án Đặng Hoàng Minh (sinh năm 1981, quê Cần Thơ) 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, năm 2005, bà Nguyễn Thị Phi có nhận em D làm con nuôi (có đăng ký khai sinh). Đến năm 2015, bà Phi sống chung như vợ chồng với Minh cùng con gái nuôi nay đã 15 tuổi tại phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.

Chiều ngày 5-1-2020, bà Phi đi làm về gọi cửa nhiều lần nhưng em D không mở cửa. Vài phút sau, khi con ra mở cửa thì bà phát hiện 1 bạn nam ở trong nhà nên bà đến công an phường trình báo để làm rõ sự việc.

Tại phường, em D trình bày bạn trai này chỉ là bạn bình thường. Và em tố cáo chồng hờ của bà Phi là Minh 2 lần giở trò đồi bại với mình. Cụ thể lần thứ nhất vào buổi trưa cuối năm 2017. Sau lần này, những ngày cuối tuần sau đó khi em D ở nhà một mình với Minh thì Minh kéo vào phòng ngủ để xâm hại. Nhưng em D chống cự quyết liệt nên Minh không thực hiện được.

Lần thứ hai vào chiều tối 12-12-2019, khi chỉ có Minh và em D ở nhà. Em D đang ngồi học bài, Minh tiến đến kéo em vào phòng ngủ. Dù em D đã kháng cự nhưng không thoát được. Sau đó, Minh dặn em D không được kể lại cho bà Phi biết.

Những lần bị xâm hại, em D có kể lại cho 2 bạn và là cô giáo ở trường biết. Ban đầu Minh thừa nhận hành vi nhưng sau khi bị khởi tố đổi lời khai.

Theo Minh, hành vi hiếp dâm là do công an hướng dẫn cho khai. Song bị cáo thừa nhận nội dung khai nhận là do mình tự nghĩ ra, hoàn toàn không biết lời khai của cháu D và của bà Phi. Đồng thời cũng không có việc ép cung mớm cung, dùng nhục hình buộc Minh phải khai nhận…

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM nhận định lời khai nhận tội tại công an phường và lời khai ban đầu tại CQĐT phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Từ đó đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội và xử phạt bị cáo như trên. Sau đó Minh kháng cáo xin giảm án.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/thay-con-voi-ban-trai-me-bao-cong-an-moi-loi-ra-chong-ho-minh-la-ke-xau...Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/thay-con-voi-ban-trai-me-bao-cong-an-moi-loi-ra-chong-ho-minh-la-ke-xau-995200.html