Hai “tú ông” điều bé gái 14 tuổi đến phục vụ quý ông trong nhà nghỉ

Thứ Ba, ngày 12/10/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nhận được yêu cầu mua dâm của khách, Hậu và Kiểm đã điều 4 chân dài, trong đó có 1 bé gái mới 14 tuổi đến bán dâm cho khách.

Hai “tú ông” Hậu và Kiểm tại trụ sở công an.

Ngày 12/10, thông tin từ Công an TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng tổ chức mua, bán dâm và môi giới mại dâm trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 22h30 ngày 11/10, Công an phường Ninh Khánh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự và Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.Ninh Bình kiểm tra nhà nghỉ Kiều Anh, địa chỉ tại số nhà 420, đường Trần Hưng Đạo, phố Khánh Bình, phường Ninh Khánh. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại các phòng 403, 405, 406 có ba cặp đôi đang thực hiện hành vi mua, bán dâm và tại phòng 404 của nhà nghỉ có 1 cặp đôi vừa thực hiện xong hành vi mua bán dâm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận khoảng 21h30 cùng ngày, Trương Văn Hậu (SN 1994, trú tại xóm 12, Hải Toàn, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) là quản lý của nhà nghỉ Kiều Anh nhận được điện thoại của 1 người đàn ông hỏi về việc có nhu cầu tìm 4 cô gái để mua dâm.

Sau đó, Hậu gọi điện cho Đỗ Ngọc Kiểm (SN 1991, trú tại thôn Ngô Thượng, xã Ninh Hoà, huyện Hoa Lư) là quản lý của 4 đối tượng gái bán dâm, trong đó có 1 bé gái mới 14 tuổi. Hai bên thoả thuận 4 cô gái này sẽ “đi khách” với giá hai người, mỗi người 500.000 đồng và 2 người, mỗi người giá 1.000.000 đồng cho 1 lần.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

