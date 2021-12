Phía sau một vụ án mạng

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 09:00 AM (GMT+7)

Trong gian nhà nhỏ, vợ chồng ông Siu Dung lập một bàn thờ cho người con trai, anh Siu Thanh (1996), nạn nhân một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại làng Grang (xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai).

Trong gian nhà nhỏ, vợ chồng ông Siu Dung lập một bàn thờ cho người con trai, anh Siu Thanh (1996), nạn nhân một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại làng Grang (xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Chúng tôi tìm đến gia đình nạn nhân vào một chiều mưa ảm đạm. Đã một tuần sau khi lực lượng Công an điều tra làm rõ hung thủ sát hại anh Thanh, nỗi đau khôn cùng vẫn hiện hữu trên gương mặt song thân nạn nhân.

Lực lượng Công an huyện và xã đến động viên, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình nạn nhân Siu Thanh.

Nhìn di ảnh con với ánh mắt trĩu nặng nỗi đau, đôi vai như chùng xuống, ông Siu Dung (bố nạn nhân Siu Thanh), cho hay: “Tối hôm đó, nó nói với tôi là đi chơi một lát rồi về. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được gặp con”. Còn người mẹ gạt vội những giọt nước mắt đang chực lăn trên gò má. Nhìn cảnh ấy, chúng tôi không ai hỏi gì thêm bởi mọi ngôn từ dường như trở nên thừa thãi. Cơn mưa ngày càng nặng hạt khiến không gian thêm thê lương.

Anh Thanh bị sát hại vào ngày 22-11-2021, trên đường liên xã, cách nhà gần 1km. Hiện trường vụ án nằm gần một tiệm tạp hóa ở làng Grang trên đường liên xã Ia O-Ia Púch. Đêm định mệnh ấy, anh Siu Thanh đi chơi cùng Siu Ân (2004, ở cùng làng). Đang dừng nói chuyện với một số thanh niên trong làng thì cả hai bị 3 đối tượng đi trên 1 chiếc mô-tô dùng dao đâm vào người làm anh Thanh tử vong trên đường cấp cứu, còn nạn nhân Siu Ân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Ông Hoàng Đức Lợi, chủ tiệm tạp hóa-cho biết: “Hôm đó, nhà tôi đóng cửa đi ngủ sớm nên không biết chuyện gì xảy ra. Lúc các anh Công an gõ cửa xin trích xuất camera thì tôi mới biết có án mạng. Nhưng hình ảnh do camera nhà tôi ghi lại không được rõ, chỉ thấy lờ mờ vài bóng người trên đường. Các anh Công an lúc đó rất căng thẳng vì chưa có manh mối gì về hung thủ. Tôi nghĩ đây là một vụ rất khó”.

Vụ án xảy ra vào ban đêm tại khu vực không có điện đường chiếu sáng, thông tin ít ỏi. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận thông tin về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nói trên, Công an huyện Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đồng thời, đơn vị tung trinh sát cùng Công an các xã rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Cùng với đó, Công an huyện thông báo vụ việc lên trang fanpage của đơn vị để người dân cung cấp thông tin liên quan.

Hành trình truy tìm hung thủ

Trung tá Đặng Công Định - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Chư Prông) cho biết: Khoảng 22 giờ 30 ngày 22-11-2021, nhận tin báo về vụ án mạng, lãnh đạo Công an huyện lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự khẩn trương đến hiện trường tiến hành các bước nghiệp vụ để điều tra vụ án. Xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, bước đầu cơ quan điều tra được biết Siu Thanh, Siu Ân không có mâu thuẫn với nhóm thanh niên nào nên nguyên nhân vụ án không phải do giải quyết thù hằn giữa các nhóm mà nhiều khả năng là vì mâu thuẫn bột phát. Vì vậy, diện đối tượng khả nghi rất rộng.

Trong quá trình điều tra, qua tuyên truyền, vận động, người dân cung cấp cho cơ quan điều tra một số thông tin quý giá liên quan đến vụ án, như: 3 thanh niên ngồi xe máy không rõ nhãn hiệu đi về hướng xã Ia Púch. Rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn 3 xã: Ia O, Ia Púch và Ia Drăng, đến 16 giờ ngày 23-11, chúng tôi đã xác định đối tượng nghi vấn là Trần Văn Việt (1990, trú thôn An Hòa, xã Ia Drăng) và tạm giữ xe mô-tô của đối tượng. Trên chiếc xe này có các dấu vết màu nâu, nghi là máu của nạn nhân.

Qua đấu tranh, đến 19 giờ ngày 23-11-2021, Trần Văn Việt thừa nhận đã cùng 2 đối tượng là Hà Văn Tuấn (1989, trú làng Sung O-Boong Nga, xã Ia O, huyện Chư Prông), Trần Văn Hải (1992, trú thị trấn Chư Prông) thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng 22 giờ ngày 22-11, sau khi nhậu ở xã Ia O, Tuấn điều khiển xe máy BKS 81B1-957.50 chở Hải và Việt đến xã Ia Púch. Khi ngang qua khu vực anh Siu Thanh, Siu Ân và một số thanh niên khác đang đứng chừng 30m, nghe thấy tiếng ai đó trong nhóm thanh niên la lên, tưởng bị khiêu khích, chặn đường, Tuấn điều khiển xe máy quay lại. Trong lúc hai bên xô xát, nổi máu côn đồ, Hải rút dao mang theo đâm nhiều nhát vào người anh Siu Thanh và 1 nhát vào bụng Siu Ân. Sau đó, cả 3 đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường đến làng Chư Kó, xã Ia Púch.

“Cả 3 đối tượng trên đều có tiền án. Đối tượng Trần Văn Hải mới chấp hành xong án phạt tù 7 năm về tội “Cố ý gây thương tích”, Hà Văn Tuấn phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” cũng mới ra tù, còn Việt có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi trở về địa phương, các đối tượng không có việc làm, thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lổng. Bản chất của các đối tượng rất hung hãn, coi thường pháp luật, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhưng sẵn sàng dùng dao tước đoạt mạng sống của người khác”-Trung tá Định thông tin.

Biết tin thủ phạm đã bị bắt giữ, người dân làng Grang thở phào nhẹ nhõm. Ông Hoàng Đức Lợi, cho biết: “Vụ án xảy ra trên địa bàn làm bà con rất hoang mang vì nạn nhân không có mâu thuẫn gì trước đó mà đối tượng lại ra tay như thế thì chứng tỏ quá tàn độc. Chúng tôi rất khâm phục lực lượng Công an, chỉ trong 20 giờ đã điều tra ra hung thủ. Điều đó làm người dân cảm thấy yên tâm hơn và gia đình bị hại cũng nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con”.

Rời làng Grang, chúng tôi miên man nghĩ đến hình ảnh mẹ anh Siu Thanh vật vã trong nỗi đau mất con và giọng nói trầm buồn của người cha: “Bà ấy nói chỉ muốn chết theo con. Tôi không thể ngờ tai ương quá lớn này lại ập đến gia đình mình. Tôi mong pháp luật trừng trị những kẻ đó nghiêm khắc, đừng để chúng gây thêm tội ác nào nữa”.

