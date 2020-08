Ổ mại dâm trá hình núp bóng quán cà phê 88

Thứ Ba, ngày 11/08/2020 09:52 AM (GMT+7)

Đối tượng Nguyễn Trọng Đông cùng Phạm Thị Hoa ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) mở quán cà phê 88 với mục đích nuôi, chứa nhân viên nữ để bán dâm kiếm lời.

Tối 9/8, tại quán cà phê 88 ở thôn Đạo Ngạn 2, xã Quảng Châu (Việt Yên) do Nguyễn Trọng Hưng (SN 1987) ở thôn Chu Xá, xã Quảng Châu làm chủ, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Công an xã Quang Châu bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại hai buồng ngủ trong quán.

Nguyễn Trọng Hưng và Phạm Thị Hoa.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an thu giữ 2 quyển sổ ghi chép và một số vật dụng có liên quan. Kiểm tra quán cà phê 88, có 3 nhân viên đang chờ đi bán dâm cho khách.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng đầu năm 2020, đối tượng Nguyễn Trọng Đông cùng Phạm Thị Hoa (SN 1987) ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) thuê địa điểm trên về mở quán cà phê với mục đích nuôi, chứa nhân viên nữ để bán dâm kiếm lời.

