Nóng trong tuần: Vợ chủ thầu xây dựng bị nhóm thanh niên đâm tử vong

Vợ chủ thầu xây dựng bị nhóm thanh niên đâm tử vong

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Ngày 17/12, Công an TP Thuận An phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy bắt nhóm thanh niên đâm chết một phụ nữ.

Theo đó, tối 16/12, nhóm thanh niên tới căn nhà trong hẻm trên đường Cây Me, Phường Bình Nhâm, TP Thuận An để tìm anh Thọ (là chủ thầu xây dựng) để nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này chị Nguyễn Thị Hiền (37 tuổi, quê Sóc Trăng, là vợ anh Thọ) đi ra nói chuyện thì xảy ra xô xát.

Chị Hiền không may bị nhóm thanh niên đâm trúng người dẫn tới tử vong, còn anh Thọ bị thương nhẹ ở đầu.

Theo xác minh ban đầu, nhóm thanh niên gây án là người làm công trình cho anh Thọ. Nhóm này tới gặp để hỏi chuyện tiền công thì xảy ra mâu thuẫn.

Thông tin đau lòng vụ 3 cô con gái đốt nhà mẹ đẻ

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Liên quan đến vụ 3 cô con gái phóng hỏa đốt nhà mẹ ở Hưng Yên, sáng 14/12, trao đổi với PV, ông Đỗ Trọng Hoạch – Chủ tịch UBND xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin từ gia đình về việc bà V.T.Đ (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) đã qua đời sau một thời gian điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 30/10, 3 con gái của bà V.T.Đ gồm chị Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc); chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) và chị Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà mẹ đẻ.

Tại đây, chị Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách nhà bà Đ rồi châm lửa đốt cháy. Hậu quả, bà Đ, chị Điểm, chị Định, chị Đưa bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 18/11, người con gái cả của bà Đ là chị Đỗ Thị Định tử vong do bị bỏng nặng.

Ngày 27/11, chị Đỗ Thị Điểm - người con gái thứ 2 của bà Đ cũng tử vong do các vết thương bị bỏng từ vụ cháy.

Dùng clip "nóng" tống tiền cô giáo trẻ, chủ tịch công ty lĩnh 7 năm tù

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử kín, tuyên phạt Dương Hoài Thương (41 tuổi, chủ tịch HĐQT một công ty trên địa bàn Hà Nội) 7 năm tù, Bùi Văn Tuấn (34 tuổi) 5 năm tù và Bùi Văn Tên (38 tuổi, anh trai Tuấn) 7 năm tù, cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2019, Thương nói dối chưa có vợ con để làm quen rồi quan hệ yêu đương với chị L (32 tuổi).

Chủ tịch công ty dùng clip nóng tống tiền bạn gái bị tuyên án 7 năm tù (hình minh họa)

Về phía mình, chị L nhiều lần gửi clip nhạy cảm của bản thân cho Thương. Khi hai bên quan hệ thân mật, Thương cũng lén dùng điện thoại quay lại.

Khi biết chị L chuẩn bị thi viên chức tại một trường học trên địa bàn Hà Nội, Thương chủ động nói sẽ "chạy" cho bạn gái thi đậu với giá khoảng 700 triệu đồng.

Năm 2020, chị L và Thương chấm dứt mối quan hệ.

Tháng 7/2021, Thương hẹn chị L ra một quán cà phê, đề nghị nối lại tình cảm nhưng bị từ chối. Thương tức giận, liền đòi lại quà đã tặng trước đó, đồng thời yêu cầu chị L phải trả cho mình 700 triệu đồng là tiền "chạy viên chức", nếu không sẽ tung clip nhạy cảm của chị lên mạng và gửi tới trường học nơi chị đang công tác…

Thấy vậy, chị đã trả lại quà, nhưng không đồng ý trả 700 triệu vì cho rằng chị thi đậu viên chức là do năng lực của bản thân.

Thương sau đó yêu cầu lái xe của mình là Bùi Văn Tên đe dọa chị L để đòi tiền. Tên nhờ em trai là Bùi Văn Tuấn làm việc này.

Do sợ nhóm Thương bôi nhọ danh dự, chị L xin đưa trước 300 triệu đồng, còn lại trả sau. Khi Thương và đồng phạm nhận tiền, lực lượng công an bắt quả tang.

Tuyên án nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua

Chiều 15/12, sau 1 tuần nghị án kéo dài, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên án đối với bị cáo Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) về 3 tội danh. Linh là bị cáo trong vụ dùng chất độc xyanua đầu độc cha ruột là ông T.H.Đ. (SN 1968). Thời điểm gây án, Linh đang là sinh viên một trường đại học trên địa bàn TP HCM.

Bị cáo Tống Thị Tùng Linh được đưa trở lại trại giam sau khi nghe HĐXX tuyên án

Cùng liên quan trong vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, ngụ TP HCM) 2 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất độc". Thư là người đã bán chất độc xyanua cho Linh.

HĐXX quyết định tuyên phạt Tống Thị Tùng Linh chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù tội "Hủy hoại tài sản", 3 năm tù tội "Mua bán trái phép chất độc". Tổng hợp mức án dành cho bị cáo Linh là chung thân.

Điều tra vụ 3 nam sinh lớp 8 xâm hại nữ sinh lớp 6

Trường THCS Nghĩa Thắng - nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 14/12, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận có vụ việc 3 nam sinh lớp 8 nghi xâm hại, giao cấu với 1 nữ sinh lớp 6 ngay trong Trường THCS Nghĩa Thắng.

"Công an đã vào cuộc điều tra, khi có báo cáo chính thức gửi đến, UBND huyện sẽ cung cấp cụ thể thông tin"- ông Vinh nói.

Theo điều tra bước đầu, vụ việc xảy ra giữa tháng 11/202. 3 nam sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Thắng đã thay nhau xâm hại tình dục nữ sinh lớp 6 ngay tại khu vực nhà vệ sinh trong trường.

Hơn 20 ngày sau khi vụ việc xảy ra, mẹ của nữ sinh trò chuyện cùng con và nữ sinh lớp 6 mới kể toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, mẹ của nữ sinh lớp 6 đã đến trình báo sự việc với nhà trường.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-vo-chu-thau-xay-dung-bi-nhom-thanh-nien-am-tu-vong-a586267.html