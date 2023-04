Nóng trong tuần: "Tú bà" xinh đẹp dụ dỗ nữ sinh THPT bán dâm giá 3 triệu đồng/đêm

"Tú bà" xinh đẹp dụ dỗ nữ sinh THPT bán dâm giá 3 triệu đồng/đêm

Bị can Phạm Thị Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Hạnh (SN 1988; trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên) về hành vi "Môi giới mại dâm".

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên xuất hiện tình trạng các cô gái còn rất trẻ ở tuổi học sinh THPT thường xuyên ra vào các khách sạn. Các trinh sát đã đặt ra nhiều nghi vấn và đã vào cuộc điều tra.

Ngày 28/3, lực lượng cảnh sát hình sự đã bất ngờ ập vào Khách sạn G.S. trên địa bàn thị trấn Yên Thế, bắt quả tang 2 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, trong đó 2 người nữ đều là học sinh THPT (1 em 18 tuổi, 1 em dưới 18 tuổi).

Truy xét nhanh, 2 đôi nam nữ khai nhận việc mua bán dâm do Hạnh môi giới.

Tại cơ quan công an, Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi môi giới mại dâm và thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ các em học sinh vào con đường tội lỗi của mình. Hạnh khai giá mỗi lần đi khách từ 1 đến 2 triệu đồng, đi qua đêm là 3 triệu đồng, Hạnh chia cho các em một nửa và giữ lại một nửa để tiêu xài cá nhân.

Diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì buôn ma túy

Cựu diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma tuý

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975, trú Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/3, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

Một cán bộ Công an quận Đống Đa cho hay, bị can Hằng từng là diễn viên. Nữ diễn viên này được nhiều người biết đến khi vào vai diễn Hoài Thatcher trong phim “Xin hãy tin em”.

Nữ công nhân ở Bắc Ninh bị người tình sát hại

Đối tượng Lê Văn Thảo sau khi bị bắt giữ

Chiều 21/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Thảo (SN 1975; trú ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên).

Thảo là nghi phạm sát hại nữ công nhân N.T.H. (SN 1990) tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn (TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Trước đó, khoảng 21h tối 20/4, tại cổng Công ty TNHH S., thuộc KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, một phụ nữ (sau đó được xác định là chị N.T.H.) bị đâm nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Đối tượng gây án sau đó đã rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân N.T.H. và Lê Văn Thảo có mối quan hệ tình cảm với nhau dù cả hai đều đã có gia đình. Do mâu thuẫn nên Thảo đã ra tay sát hại dã man người tình rồi bỏ trốn.

Cụ ông mất gần 15 tỉ đồng sau cú alo của “Cục trưởng”

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang điều tra theo đơn trình báo của ông Đ.T.L. (SN 1952, ngụ TPHCM) về việc bị lừa mất gần 15 tỉ đồng.

Theo đó, sáng 17/4, ông L. nhận được cuộc gọi xưng là cán bộ công an thông báo ông liên quan tới đường dây tội phạm. Sau đó, "cán bộ công an" gọi video call thì ông L. nhìn thấy mặc sắc phục công an kèm theo lệnh bắt giam.

Ít phút sau, ông L. nhận được cuộc gọi khác xưng là Cục trưởng của một cục thuộc Bộ Công an. "Cục trưởng" cũng gọi video call nói ông L. dính vào vụ án tội phạm về kinh tế và cần xác minh số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông L. chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để xác minh, nếu tiền "sạch" sẽ hoàn trả cho ông.

Hoảng sợ, ông L. ra ngân hàng chuyển 6 tỉ đồng cho "Cục trưởng". Sau đó, "cán bộ công an" yêu cầu ông cài app "Cổng thông tin điện tử Bộ Công an" để khai báo họ tên, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu…

Ngày 18/4, sau khi nhận được điện thoại của "cục trưởng", ông L. tiếp tục chuyển hơn 8 tỉ đồng. Sau khi chuyển gần 15 tỉ đồng nhưng không thấy "cục trưởng" liên hệ lại, ông L. cùng gia đình đi báo công an.

Lý do người phụ nữ bị sát hại, giấu xác trong ô tô ở hầm chung cư

Đối tượng Trương Văn Hùng tại trụ sở công an

Ngày 17/4, Công an quận Long Biên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Trương Việt Hùng (SN 1988, trú tỉnh Hà Nam) để điều tra hành vi Giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận, bản thân Hùng và chị N.P.N.Q (SN 1984, trú phường Bồ Đề) có quan hệ quen biết nhau. Sau nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, Hùng đã nảy sinh ý định giết chị Q rồi tự tử.

Khoảng 7h sáng 12/4, Hùng đến toà nhà chung cư thuộc phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, nơi chị Q sinh sống, rồi đi theo nạn nhân đến hầm để xe. Tại đây, Hùng đã tấn công khiến chị Q tử vong, giấu thi thể trên ô tô rồi lái xe đến địa phận xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội). Tiếp đó, Hùng chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị nạn nhân và nạp vào tài khoản chơi game.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-34-tu-ba-34-xinh-ep-du-do-nu-sinh-thpt-ban-dam-gia-3-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-34-tu-ba-34-xinh-ep-du-do-nu-sinh-thpt-ban-dam-gia-3-trieu-ong-em-a604516.html