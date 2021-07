Nóng trong tuần: Nghi án nam sinh đâm mẹ tử vong rồi tự sát

Chủ Nhật, ngày 11/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Nghi án nam sinh đâm mẹ tử vong rồi tự sát; Bắt nghi phạm vụ người đàn ông ở Hải Dương mất tích bí ẩn 7 tháng khi đi đòi nợ;… là những tin pháp luật đáng chú ý tuần qua.

Nghi án nam sinh đâm mẹ tử vong rồi tự sát

Người dân tập trung quanh hiện trường vụ án đau lòng. Ảnh: ĐT

Sáng 10/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T (49 tuổi, giáo viên tiểu học) và con trai là H.V.H (18 tuổi). Cháu H. là học sinh trường một trường THPT, vừa thi xong tốt nghiệp xong.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an huyện Châu Đức thu được con dao nhọn trên gối nam sinh H.V.H. Phía trên đầu và bên hông H. vương vãi nhiều tập sách, vở lớp 12.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ án mạng có thể H. đã đâm mẹ tử vong rồi tự sát.

Bắt nghi phạm vụ người đàn ông ở Hải Dương mất tích bí ẩn 7 tháng khi đi đòi nợ

Ngôi nhà sinh sống của anh C. tại phố Cuối, thị trấn Gia Lộc. Ảnh: Đ.Tùy

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người, Cướp tài sản xảy ra ngày 28/11/2020, tại phường Bình Hàn, TP.Hải Dương. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Cao Tài Năng (SN 1981, trú TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Bị hại trong vụ án là ông D.C.C (SN 1976, trú huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Trước đó, gia đình nạn nhân chia sẻ, vào khoảng 9h sáng 28/11/2020, ông C. điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mazda CX-5 màu đen rời khỏi nhà đi đòi nợ một cặp vợ chồng quen biết, có mối quan hệ làm ăn ở TP.Hải Dương. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ông C. “bặt vô âm tín”.

Đến khoảng tháng 6/2021, gia đình nhận được tin chiếc xe của ông C. được phát hiện đang đỗ tại khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tranh giành thú nuôi, nhóm côn đồ xông vào khu phong tỏa chém người

Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại

Ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Đệ (34 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên) để điều tra, làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, giữa anh Nguyễn Thanh Hiếu (41 tuổi, ngụ TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Đệ xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành một con chó.

Chiều 6/7, khi anh Hiếu cùng 3 người bạn đang sửa chữa nhà tại khu phố Phú Trung, phường Phú Chánh (thuộc khu vực phong tỏa để phòng, chống dịch bệnh COVID-19) thì Đệ cùng 3 đối tượng khác mang theo hung khí xông vào nhà đánh, chém anh Hiếu và 3 người bạn dẫn đến thương tích, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giữ Nguyễn Văn Đệ và tiếp tục truy bắt 3 đối tượng còn lại.

“Giang hồ” đất Cảng đánh đập, bắt con nợ ở TP.HCM sử dụng ma túy

Băng nhóm Đỗ Văn Kiên bị tạm giữ

Ngày 8/7, Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Bình Tân đã bắt Đỗ Văn Kiên (27 tuổi) cùng 5 đối tượng khác để điều tra về hàng loạt hành vi như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 24/6, trong lúc đang ngồi trên ghế đá gần văn phòng công chứng ở Tỉnh Lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM), ông T.D.K (50 tuổi) bất ngờ bị hai thanh niên đi xe máy tới áp sát rồi giật dây chuyền.

Lực lượng công an sau đó đã lần ra được manh mối Đào Đức Cường (27 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) chính là kẻ đã thực hiện vụ giật dây chuyền của ông K.

Trong quá trình làm rõ mối quan hệ của Cường và các đồng phạm, các trinh sát phát hiện nhóm cướp giật này thường hay lén lút tới một chung cư ở phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân. Căn hộ này do Trịnh Thế Anh (23 tuổi), Nguyễn Khắc Anh (20 tuổi) và Đỗ Văn Kiên (27 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) đứng tên thuê lại để vừa làm chỗ ở vừa là nơi để cất giấu, tàng trữ, mua bán ma túy và tổ chức sử dụng ma túy.

Khi kiểm tra căn hộ, công an phát hiện anh N.M.C (20 tuổi, quê Đồng Tháp). Anh C. khai do thiếu nợ Kiên 30 triệu đồng, không có tiền trả nên bị Kiên cùng đồng bọn bắt nhốt, đánh đập và buộc người nhà phải mang tiền lên chuộc.

Công an TP.HCM phát hiện trong điện thoại của nhóm này nhiều clip anh C. bị đánh, ép sử dụng ma túy để gửi cho gia đình nạn nhân.

Hiệu trưởng ở Quảng Nam bị sát hại

Căn nhà của ông Thống, nơi xảy ra vụ án mạng

Chiều 9/7, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam truy tìm hung thủ đâm chết 1 thầy hiệu trưởng trường cấp 2 ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu tại nhà ông Nguyễn Nhất Thống (SN 1969; ngụ xã Bình Dương, huyện Thăng Bình).

Khi mọi người chạy sang thì thấy ông Thống bị đâm trọng thương, người bê bết máu. Lúc này, một số người dân chứng kiến có một nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy bỏ chạy khỏi nhà nạn nhân.

Ông Thống ngay sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong. Được biết, ông Thống hiện là Hiệu Trưởng Trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình).

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-nghi-an-nam-sinh-dam-me-tu-vong-roi-tu-sat-50202111718594775.h...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-nghi-an-nam-sinh-dam-me-tu-vong-roi-tu-sat-50202111718594775.htm