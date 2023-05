Nóng trong tuần: Dùng điện thoại lúc đi ăn, người phụ nữ ở Đà Lạt bị chồng ngoại quốc đâm chết

Dùng điện thoại lúc đi ăn, người phụ nữ ở Đà Lạt bị chồng ngoại quốc đâm chết

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ nghi phạm Kenter JacoBus Johansen (63 tuổi, quốc tịch Hà Lan) để điều tra hành vi giết người.

Lực lượng chức năng làm việc với Kenter JacoBus Johansen

Theo lời khai ban đầu, trưa 2/5, Johansen cùng vợ là bà Lê Thị D. (SN 1970, ngụ Đà Lạt) cùng con cháu đi ăn tại một nhà hàng. Trong lúc ăn, bà D. thường xuyên sử dụng điện thoại, không tập trung vào bữa ăn khiến Johansen phải nhiều lần nhắc nhở.

Khi trở về nhà, hai người xảy ra cãi vã, trong đó có nội dung đề cập tới vấn đề phân chia tài sản.

Không giữ được bình tĩnh, trong cơn cuồng nộ, Johansen chạy vào bếp lấy hai con dao lên đâm nhiều nhát vào người bà D. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đối tượng gây án sau đó đi xe máy ra khỏi nhà, mang theo 4 con dao, với ý định dùng 2 con dao chưa gây án để tự sát. Tuy nhiên, khoảng 20h30 cùng ngày, Johansen đến một cây ATM ở phường 1, TP Đà Lạt thì bị công an bắt giữ.

Cũng theo lời khai của Johansen, năm 2010, hai người kết hôn. Khi đó bà D đã có hai người con riêng, Johansen nhận hai người con riêng của bà D làm con nuôi. Giữa hai người bị bất đồng ngôn ngữ nhưng không phát sinh mâu thuẫn lớn.

Bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa của phòng khám, nữ hộ lý khai “không định giết người”

Ngày 4-5, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã thông tin chính thức về vụ nhân viên hộ lý sử dụng độc tố trộn vào thức ăn thừa, nghi nhằm hãm hại đồng nghiệp xảy ra tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương-Chân Mộng (thuộc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương).

Theo đó, thời gian gần đây một số vật nuôi gồm chó, mèo, lợn của gia đình anh H. và chị D. (là bảo vệ và cấp dưỡng tại Phòng khám đa khoa Hùng Vương- Chân Mộng) thi thoảng bị ốm chết. Đặc biệt, trước khi con chó của gia đình bị chết có hiện tượng sùi bọt mép, lên cơn giống bệnh dại.

Ngày 2/5, sau khi chị D. cho chó, mèo của gia đình và một vài nhà hàng xóm ăn thức ăn thừa lấy về từ phòng khám thì tất cả số vật nuôi trên đều xảy ra hiện tượng sùi bọt mép rồi chết. Nghi ngờ thức ăn có độc tố, anh H. và chị D. đã báo cáo lãnh đạo phòng khám.

Ngay lập tức, Bệnh viện đã lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm, tuy nhiên, không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Qua truy vết, bệnh viện phát hiện những ngày xảy ra hiện tượng vật nuôi bị chết thì bà P.T.N. (là nhân viên hộ lý, tạp vụ tại phòng khám) đều lén bỏ một gói chất bột màu đen vào xô đựng thức ăn thừa, dùng đũa khuấy đều rồi rời đi.

Sau đó, cơ quan công an đã làm việc với bà N. Tại cơ quan điều tra, bà N. khai nhận, do mâu thuẫn cá nhân nên đã bỏ thuốc chuột vào thức ăn thừa tại phòng khám. Mục đích là làm chết vật nuôi của gia đình đồng nghiệp, từ đó làm ảnh hưởng đến kinh tế chứ không nhằm đầu độc giết người.

Nghịch tử đâm chết cha và chú ruột

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Lâm Hoài Ân (18 tuổi, quê ở Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường vụ án (ảnh: Công an An Giang)

Trước đó, chiều 3/5, ông Lâm Hoàng Sang (43 tuổi, cha của Ân) cùng hai em ruột (trong đó có ông Lâm Viết Tiền, 40 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà cha ruột.

Khuya cùng ngày, Ân đi uống cà phê về thì xảy ra mâu thuẫn xô xát với cha và chú. Ân bỏ chạy, sau đó cùng Dương Văn Hiền (19 tuổi) và Nu Tánh Linh (17 tuổi) quay trở lại để giải quyết mâu thuẫn.

Thấy cha và các chú đang đứng có cầm hung khí, Ân đã dùng dao phóng lợn chạy tới đâm ông Tiền tử vong tại chỗ, đâm ông Sang trúng tay khiến ông này ngã xuống đường.

Sau đó Ân cùng đồng bọn tháo chạy khỏi hiện trường. Ông Sang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an cũng đã mời Hiền và Linh về trụ sở làm việc.

“Siêu trộm” 14 tuổi 3 lần trộm ô tô

Ngày 3-5, Công an xã Hàm Liêm đã bàn giao T.K.T. (14 tuổi) cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận xử lý khi T. trộm xe khách 30 chỗ rồi lái xe gây tai nạn.

Xe khách gây tai nạn đêm 30-4. Ảnh: PP

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 30-4, xe khách 30 chỗ 86B-016.39 lưu thông theo hướng QL28 đến đoạn trước Khu công nghiệp Phan Thiết đã lao lên lề đâm vào biển hiệu trước nhà dân rồi đâm vào một xe máy đậu bên lề đường. Ô tô chạy thêm 500m rồi mới dừng lại và tài xế nhảy xuống xe bỏ trốn.

Cùng thời điểm, công an nhận tin báo từ một gara tại xã Hàm Liêm, xe khách 86B-016.39 đậu trong gara đã biến mất.

Trích xuất camera, lực lượng chức năng bất ngờ phát hiện người trộm xe và gây tai nạn là “siêu trộm” T.K.T.

Trước đó, vào tối 3-4, một chiếc xe tải loại 1,2 tấn, nhãn hiệu KIA cũng bị mất cắp tại xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết. T.K.T. bị phát hiện khi điều khiển chiếc xe này.

Bước đầu, T. trộm xe tải định đi bán lấy tiền ”cày game”. T. cũng khai nhận ngày 20-3 đã ra TP Nha Trang (Khánh Hòa) trộm 1 xe tải loại 3,5 tấn rồi lái xe về Đồng Nai bán nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Do chưa đủ tuổi nên Công an TP Nha Trang cho gia đình bảo lãnh và lập hồ sơ xử lý thì T. tiếp tục trộm xe tải ở Phan Thiết, được thả và tiếp tục trộm xe khách rồi gây tai nạn.

“Khách sộp” đặt tiệc, chủ nhà hàng mất hơn nửa tỷ đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Đình Quốc Huy, chủ nhà hàng Vừng Ơi (TP Đà Lạt) về việc bị lừa đảo, chiếm đoạt 527 triệu đồng.

Theo trình bày của anh Huy, chủ nhà hàng Vừng Ơi, ngày 1/5, nhà hàng nhận được điện thoại của một người xưng là Việt Thanh, công tác tại một đơn vị cấp tỉnh ở Lâm Đồng muốn đặt tiệc cho 20 khách, giá 350.000 đồng/suất.

“ Việt Thanh” đề nghị nhà hàng cung cấp nước uống là rượu vang Twomey, đồng thời nhờ mua giúp 40 hộp sâm thường, 10 hộp sâm VIP để làm quà tặng. Người xưng là Việt Thanh đề nghị phía nhà hàng cung cấp số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền thanh toán.

Do không tìm được loại rượu này nên nhà hàng đã báo lại với “Việt Thanh”. Người này nói có quen một đại lý chuyên cung cấp loại rượu vang và sâm như trên, đồng thời cho số điện thoại để phía nhà hàng liên hệ, đặt mua.

Để tạo sự tin tưởng, “Việt Thanh” chuyển hình chụp giao dịch đã chuyển khoản. Nghĩ rằng do ngày lễ nên tiền khách chuyển vào tài khoản bị chậm, tin nhắn của ngân hàng chưa báo nên trong chiều 1/5, nhà hàng Vừng Ơi đã 5 lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Dương Ngọc Khánh để mua rượu và sâm giúp khách đặt tiệc với tổng số tiền là 527 triệu đồng.

Đến tối 1/5, không thấy "Cửa hàng xuất nhập khẩu…" giao rượu và sâm như đã hẹn, cũng không thấy khách tới dự tiệc, lúc này anh Huy mới biết bị dính bẫy lừa đảo.

Trước đó, với thủ đoạn tương tự như trên, nhà hàng An Mộc (TP Đà Lạt) cũng đã bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt 240 triệu đồng.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-dung-ien-thoai-luc-i-an-nguoi-phu-nu-o-a-lat-bi-chong...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nong-trong-tuan-dung-ien-thoai-luc-i-an-nguoi-phu-nu-o-a-lat-bi-chong-ngoai-quoc-am-chet-a606685.html