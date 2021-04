Nóng trong tuần: Chiếc vé super VIP và đặc quyền sốc của “quý ông” trong phòng “sung sướng”

Chủ Nhật, ngày 18/04/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tiếp viên massage hé lộ về quyền lợi sốc của tấm vé “super Vip”; Bé gái 5 tuổi tử vong cạnh sân bóng, nghi bị xâm hại;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Tiếp viên massage hé lộ quyền lợi sốc của tấm vé "super Vip"

Tiếp viên massage tiết lộ về quyền lợi sốc của tấm vé "super Vip"

Tối 13/4, phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hành chính cơ sở massage Nam An Bình, địa chỉ tại Lô A9, Khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa do L.T.A (SN 1988, ngụ tỉnh Tiền Giang) làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 nữ nhân viên đang khỏa thân tắm chung và thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam tại phòng VIP5 và VIP8.

Tại cơ quan công an, 2 nữ tiếp viên khai nhận khi khách mua vé “Super Vip” với giá 900.000 đồng sẽ được tiếp viên nữ khỏa thân tắm chung và kích dục.

Bé gái 5 tuổi tử vong cạnh sân bóng, quần bị cởi

Hiện trường nơi phát hiện bé gái 5 tuổi tử vong

Tối 17/4, bà ngoại gọi cháu N. (5 tuổi, ngụ TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vào ngủ nhưng không thấy, nên thông báo cho gia đình đi tìm kiếm khu vực xung quanh nhà.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, khi đến khu vực bãi đất trống cạnh sân bóng đá (cách nhà khoảng 300m) thì người nhà phát hiện bé N. nằm bất động bên gò đất trong tình trạng quần bị cởi, miệng sùi bọt mép.

Gia đình đưa N. vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trước đó.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh khu vực và nhà dân để phục vụ điều tra.

Nguyên trưởng công an huyện bị em trai chém chết

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án mạng

Chiều 17/4, ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận trên địa bàn xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa vừa xảy ra vụ việc em trai chém chết anh ruột. Nạn nhân được xác định là ông Trần Việt Tiến, nguyên Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h45cùng ngày, người dân sống xung quanh nhà thờ họ của anh em ông Tiến tại thôn An Nhơn (xã Nghĩa Thắng) nghe tiếng la lớn. Ngay sau đó, nhiều người thấy ông Trần Văn Sỹ (em ruột ông Tiến) chạy ra khỏi nhà, trên người có nhiều vết máu.

Lúc này, người dân chạy vào sân nhà thấy ông Tiến gục trên vũng máu với vết thương chí mạng trên cổ. Cạnh bên là cây xẳng vẫn còn dính máu.

"Tiểu tam" ghen ngược hủy hoại nhan sắc vợ người tình

Tùng và tang vật

Ngày 11/4, tại khu vực trạm thu phí thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Tùng (SN 1972, trú xã Nghi Kim, TP Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đây là đối tượng gây ra vụ tạt chất lỏng (nghi là axit) vào người chị N.T.H.V (SN 1973, trú, TP Vinh), xảy ra ngày 9/4, ngay trước cổng nhà chị V.

Quá trình điều tra, nguyên nhân vụ việc đã được Công an TP Vinh làm rõ. Theo đó, Tùng có quan hệ tình cảm với anh H. (chồng chị N.T.H.V). Thời gian gần đây, thấy anh H. không còn dành nhiều tình cảm cho mình nên Tùng tức giận và có ý định sử dụng hóa chất để tạt vào chị V.

Nghĩ là làm, khoảng 9h ngày 9/4, Tùng mang theo một ca nhựa màu vàng đựng hóa chất, đi xe ôm chở đến nhà chị V. Khi chị V. vừa mở cổng, Tùng tạt thẳng ca hóa chất vào người nạn nhân rồi lên xe ôm bỏ chạy.

Chị V. sau khi được cấp cứu, hiện đang bị bỏng nặng phần mặt và vùng ngực, đang được điều trị tại bệnh viện.

Tại cơ quan điều tra, Tùng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tùng còn khai nhận, tự xin số hóa chất trên (nghi axit) khoảng 500ml tại một quán rửa xe ô tô trên địa bàn TP Vinh. Mục đích vụ tạt chất lỏng trên là để hủy hoại nhan sắc V.

Hiện Công an thành phố Vinh đã tạm giữ hình sự đối với Tùng.

"Say mềm" sau cuộc nhậu cùng 6 bạn nam, nữ sinh lớp 10 bị cưỡng bức

Nữ sinh bị 2 nam sinh giở trò đồi bại trong lúc say rượu (Hình minh họa)

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Phú Bình phát hiện một vụ việc có dấu hiệu tội phạm Hiếp dâm người dưới 16 tuổi xảy ra tại địa bàn.

Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu xác định, ngày 1/1, một nhóm học sinh gồm 6 nam, 2 nữ cùng sinh năm 2005 tổ chức ăn uống tại nhà của 1 nam sinh. Tham gia cuộc ăn uống có 6 nam, 1 nữ là học sinh lớp 10 trường THPT L.P và 1 nữ là học sinh lớp 10 Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phú Bình.

Quá trình ăn, nhóm học sinh này có uống rượu dẫn đến có 1 nữ học sinh bị say rượu được đưa vào giường trong buồng nhà nam học sinh trên nằm.

Sau khi kết thúc ăn uống, 1 nữ sinh còn lại đi mua nước uống. Lúc này, 2 nam học sinh trong nhóm đã vào buồng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh trong tình trạng bị say rượu không nhận thức được.

Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-chiec-ve-super-vip-va-dac-quyen-soc-cua-quy-ong-trong-phong-su...Nguồn: http://danviet.vn/nong-trong-tuan-chiec-ve-super-vip-va-dac-quyen-soc-cua-quy-ong-trong-phong-sung-suong-502021184185925533.htm