Nóng trong tuần: Bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại và lời thú tội rùng mình của mẹ ruột cùng người tình

Chủ Nhật, ngày 21/02/2021 19:00 PM (GMT+7)

Bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại và lời thú tội rùng mình của mẹ ruột cùng người tình; Nhân viên xe buýt rút dao đâm người nhập viện sau va chạm giao thông;… là những tin pháp luật nóng nhất tuần qua.

Cháu B bị mẹ bạo hành bầm tím người và bị người tình của mẹ xâm hại

Ngày 21/2, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Thanh Tùng (SN 1990, ở khối Hồng Phong, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và Hoàng Thị Thu Huyền ( SN 1987, ở Cầu Đơ 4, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) về tội hành hạ con.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, B. ở cùng mẹ đẻ là Hoàng Thị Thu Huyền. Huyền có quan hệ tình cảm với Tùng và người này thường xuyên đến nhà Huyền chơi rồi ngủ lại.

Tại cơ quan công an Tùng khai nhận, từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2021, lợi dụng lúc Huyền không có nhà, Tùng đã nhiều lần ép cháu B. quan hệ tình dục. Khi cháu B. không đồng ý, thì Tùng đe dọa sẽ đánh nên cháu B. sợ phải làm theo.

Ngoài ra, Hoàng Thị Thu Huyền (mẹ ruột bé B.) cũng thừa nhận thường xuyên sử dụng ống nước, dây điện, gậy tre đánh vào chân, tay, lưng khi con gái không vâng lời. Chỉ đến khi thấy cháu B. bị xây xát, thâm tím nhiều nơi trên cơ thể thì bác của cháu B. là anh N.N.T (SN 1978; ở khu Cầu Đơ 2, phường Hà Cầu, quận Hà Đông) đưa cháu B. về nhà ở cùng thì sự việc trên mới dừng lại.

Nhân viên xe buýt rút dao đâm người sau va chạm giao thông

Tổ công tác Đội CSGT số 7 (Hà Nội) đưa Đỗ Khánh Tùng về bàn giao cho công an địa bàn xử lý theo qui định

Ngày 21/2, Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đang củng cố hồ sơ làm rõ nguyên nhân vụ 2 thanh niên đánh nhau sau va chạm giao thông tại ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu thuộc địa bàn phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân vào tối 19/2.

Thanh niên nút dao đâm người được xác định là Đỗ Khánh Tùng (SN 1991, ở Hà Nội, là nhân viên của một hãng xe buýt). Còn người bị đâm là Nguyễn Đình Đông (SN 1988, ở tỉnh Thanh Hoá).

Trước đó, vào tối 19/2, Tùng điều khiển xe mô tô BKS 33P3-7666 đã xảy ra chạm với xe máy BKS 61D1-231.85 do Nguyễn Đình Đông lưu thông cùng chiều từ Lê Văn Lương hướng Tố Hữu.

Hai bên sau đó xảy ra xô xát, bất ngờ Tùng rút dao đâm vào đùi và lưng khiến anh Đông gục xuống đường.

Lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố đã dùng xe chuyên dụng đưa nạn nhân đi cấp cứu, còn đối tượng Nguyễn Khánh Tùng được tổ công tác CSGT và công an địa bàn đưa về trụ sở Công an phường Nhân Chính xác minh, làm rõ xử lý theo qui định.

Đi chúc Tết về, chồng dùng dao đâm chết vợ ngay tại buồng ngủ

Hung thủ giết vợ Ly Văn Lít

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tạm giữ hình sự Ly Văn Lít (SN 1994, trú xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, vào lúc 18h30 ngày 14/2 (tức mùng 3 Tết), tại thôn Thượng Hạ, xã Túng Sán, đối tượng Ly Văn Lít đã dùng dao sát hại vợ mình là Sùng Thị Mai (SN 1994) ngay tại buồng ngủ.

Được biết, trước khi xảy ra án mạng, cả hai vợ chồng cùng 4 con nhỏ đã đi chúc Tết người thân ở cùng thôn.

Hai mẹ con truy đuổi quyết liệt, tông thẳng xe vào đôi tình nhân đi cướp

Đối tượng Lê Ngọc Mỹ Liền và Nguyễn Hoàng Sơn

Chiều 18/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1995; ngụ xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Mỹ Liền (SN 1993; ngụ phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên) về tội "Cướp giật tài sản".

Trước đó, vào chiều 11/2, Liền điều khiển xe máy chở Sơn đi vòng quanh TP Long Xuyên. Khi đến khu vực đường Hà Hoàng Hổ, thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên thì phát hiện anh Đinh Trần Thanh Kiều (SN 1998) đang điều khiển xe máy chở mẹ mình là bà Trần Thị Mỹ Phượng.

Thấy trên cổ bà Phượng đeo dây chuyền nên Liền điều khiển xe chạy theo áp sát cho Sơn giật sợi dây chuyền vàng của bà Phượng, sau đó tăng ga bỏ chạy. Lúc này, anh Kiều cùng bà Phượng tri hô và điều khiển xe đuổi theo và tông thẳng vào xe khiến 2 đối tượng té ngã.

Sau đó, Sơn rút dao uy hiếp anh Kiều và bà Phượng nhằm mở đường trốn thoát. Lúc này, lực lượng Công an TP Long Xuyên đang trên đường tuần tra, kiểm soát đã phát hiện sự việc, khống chế bắt giữ 2 đối tượng.

Chồng dùng kéo đâm chết vợ rồi bỏ trốn vào rừng

Lực lượng chức năng phát hiện và đưa Biển đi cấp cứu

Khoảng 22h45 ngày 19/2, Cà Văn Biển (SN 1988, trú bản Song, xã Chiềng La, huyện Thuận Châu) đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ của vợ mình là chị Lò Thị Khánh (SN 1995) khiến nạn nhân gục ngã, tử vong tại nhà riêng. Sau khi gây án, Biển đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Thuận Châu đã phối hợp với các lực lượng chức năng huy động hơn 100 cán bộ, chiến sỹ khoanh vùng, truy bắt Biển.

Sau hơn 12 giờ đồng hồ truy bắt, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ Biển tại khu rừng cách hiện trường vụ án khoảng 1km. Thời điểm được phát hiện, trên người Biển có vết thương do có ý định tự tử.

