NÓNG: Kẻ cầm giúp Tuấn khỉ 1 tỉ đồng sau khi nổ súng giết người đã sa lưới

Thứ Hai, ngày 03/02/2020 16:01 PM (GMT+7)

Sau 2 ngày bị truy nã, đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý "bà Dòm"),đối tượng đã cất giữ 1 tỉ đồng do Lê Quốc Tuấn cướp được tại sòng bài ở Củ Chi (TP HCM) đã sa lưới tại Bến Tre.

Chiều 3-2, các trinh sát Công an TP HCM đã phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt đối tượng Phạm Thanh Tâm (tự Tý "bà Dòm", SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, Phạm Thanh Tâm sau khi bỏ trốn đã di chuyển xuống 1 khách sạn tại tỉnh Bến Tre lưu trú. Sáng 3-2, Tâm nhờ người liên hệ với Công an TP HCM ngỏ ý muốn ra đầu thú.

Trưa cùng ngày, Công an TP HCM đã xuống Bến Tre đến nơi Tâm đang lưu trú, di lý đối tượng về TP HCM để điều tra, làm rõ hành vi.

Phạm Thanh Tâm là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP HCM truy nã vì có hành vi chứa chấp số tiền 1 tỉ đồng do Lê Quốc Tuấn (SN 1987) cướp được tại sòng bài ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Theo đó, sau khi nổ súng vào sòng bạc khiến 4 người chết tại chỗ, Lê Quốc Tuấn cướp được 1 tỉ đồng cùng 1 xe máy SH. Sau đó, Tuấn đưa cho Tâm cất giữ số tiền này rồi cả hai bỏ trốn.

Hiện, Công an TP HCM đang truy nã Lê Quốc Tuấn và phối hợp chặt chẽ với công an các tỉnh, thành trong việc truy tìm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này.

VKSND TP HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố của công an cùng cấp đối với Lê Quốc Tuấn về các tội: Giết người, Cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện, Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng lên quan.

