Nổ súng tại tiệc sinh nhật, một người tử vong

Nổ súng tại tiệc sinh nhật, một người tử vong

Thứ Ba, ngày 16/08/2022 10:58 AM (GMT+7) Chia sẻ

Khi tiệc mừng sinh nhật diễn ra với hàng chục người tham gia thì 2 nhóm thanh niên trong bàn tiệc xảy ra mâu thuẫn. Người dân nghe thấy tiếng súng nổ và phát hiện một người tử vong…

Ngày 16/8, Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Thủ Thừa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đưa một số người liên quan về trụ sở để làm rõ vụ án mạng xảy ra tại dãy nhà trọ trên địa bàn ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Hiện trường vụ nghi nổ súng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/8, tại dãy nhà trọ trên có khoảng 20 người tổ chức sinh nhật. Dự tiệc có một số người sống ở dãy nhà trọ, một số là khách mời từ nơi khác.

Khoảng 21h sau khi đã uống khá nhiều bia rượu, trong bàn tiệc xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng. Người trong dãy nhà trọ thấy những người trong tiệc xô xát và có tiếng súng nổ. Một thanh niên trúng đạn gục tại bàn tiệc. Người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Vụ việc được báo với Công an huyện Thủ Thừa. Nạn nhân được xác định là N.D.P (SN 1991, ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa).

