Nhóm thanh niên dùng mũ cối, ghế nhựa đánh trọng thương người đàn ông

Thứ Tư, ngày 16/03/2022 16:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 16-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Trường (1983); Đoàn Mạnh Tùng (1991); Bùi Quang Khá (1989); Phạm Việt Tùng (1997) và Đỗ Minh Tú (2000) cùng trú thị xã Quảng Yên.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, ngày 7-3, Công an thị xã Quảng Yên nhận được tin báo về việc tối cùng ngày tại khu 6, phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên xảy ra vụ đánh nhau làm 1 người bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thị xã Quảng Yên đã vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định người bị thương là ông D.V.T (SN 1973, trú tại thị xã Quảng Yên). Nguyên nhân phát sinh do mâu thuẫn cá nhân giữa ông T và Nguyễn Ngọc Trường.

Quá trình xô xát, một số đối tượng là bạn của Nguyễn Ngọc Trường gồm: Đoàn Mạnh Tùng, Bùi Quang Khá, Phạm Việt Tùng, Đỗ Minh Tú đã dùng ghế nhựa, mũ cối xông vào đánh ông T khiến nạn nhân bị tổn thương 21% sức khỏe.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ liên quan, ngày 13-3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Trường, Đoàn Mạnh Tùng, Bùi Quang Khá, Phạm Việt Tùng, Đỗ Minh Tú để điều tra làm rõ tội Cố ý gây thương tích.

