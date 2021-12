Người phụ nữ ở Phú Nhuận vào khách sạn để trấn tĩnh tinh thần trước khi ra trình diện

Thứ Tư, ngày 22/12/2021 15:32 PM (GMT+7)

Sau khi gây án tại nhà (quận Phú Nhuận, TP.HCM), Đỗ Thị Kim Ánh tìm khách sạn nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần trước khi đến cơ quan công an trình diện

Ngày 22-12, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Đỗ Thị Kim Ánh (SN 1980, ngụ quận Phú Nhuận, TP HCM) 14 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Đỗ Thị Kim Ánh lãnh 14 năm tù về tội "Giết người"

Năm 2019, Đỗ Thị Kim Ánh và anh Nguyễn Minh Q. phát sinh tình cảm yêu đương. Không lâu sau, Ánh phát hiện người yêu đã lập gia đình nên đòi chia tay nhưng anh Q. chưa đồng ý.

Tháng 7-2020, lúc nhậu chung tại nhà Ánh (quận Phú Nhận), anh Q. nổi máu ghen vì nghi ngờ Ánh có bạn trai bên Mỹ. Hai người cãi cọ với lời lẽ nặng nề.

Thấy người yêu tiến đến áp sát, Ánh nghĩ anh Q. muốn hành hung nên chụp ngay con dao gần đó, đâm trúng ngực đối phương. Ánh đang định đâm thêm nhát nữa thì nạn nhân la lên: "Em đâm trúng anh rồi". Anh Q. đưa tay lên đỡ thì bị dao cắt trúng tay trái.

Thấy người yêu ra nhiều máu, Ánh hoảng hốt băng bó vết thương rồi nhờ người đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Ban đầu, Ánh giấu giếm khi có người thân, bạn bè hỏi lý do anh Q. trọng thương dẫn đến tử vong. Biết chuyện, một số người thuyết phục Ánh ra đầu thú để nhận khoan hồng từ pháp luật. Tuy nhiên, do Ánh đang sợ hãi nên họ khuyên Ánh tìm khách sạn nghỉ ngơi, trấn tĩnh tinh thần rồi mới đến cơ quan công an trình diện.

