Người đàn ông Singapore chết tại Trà Vinh không phải do virus Corona

Thứ Bảy, ngày 01/02/2020 16:46 PM (GMT+7)

Một người đàn ông quốc tịch Singapore đột ngột tử vong tại Trà Vinh, sau đó, nhiều tài khoản Facebook đã đồn thổi người này bị nhiễm virus Corona dẫn đến tử vong.

Virus Corona Sự kiện:

Mấy ngày qua nhiều tài khoản facebook cá nhân đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng.

Trước đó, tài khoản facebook tên N.T.P.N. đăng tải thông tin "Virus corona về tới Trà Vinh rồi, mọi người ra đường cẩn thận nha. Hiện tại có 1 người bị nặng bác sĩ đã cách ly và đang theo dõi. Nghe mà sợ quá".

Thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus Corona xuất hiện tại Trà Vinh

Ngay sau đó thông tin này được rất nhiều người like và chia sẻ kèm theo những bình luận gây tâm lý hoang hoang cho cộng đồng.

Thậm chí có những bình luận còn cho rằng cái chết của một du khách người Singapo đến Trà Vinh du lịch là do dịch bệnh Corona gây ra. Đồng thời những người trên mạng xã hội cũng tung tin đồn thổi cho rằng trước khi sang Việt Nam, du khách này đã đến Trung Quốc rồi sau đó mới bay sang Việt Nam.

Ngày 1/2, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Trà Vinh đã có kết luận chính thức việc ông Lim Huat Seng (51 tuổi, quốc tịch Singapore) tử vong tại nhà người quen ở xã An Trường, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh là do bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp.

Theo cơ quan công an, do có mối quan hệ và quen biết từ trước với chị P.T.M.T. (27 tuổi, ngụ xã An Trường, huyện Càng Long), nên vào ngày 27/1 (mùng 3 tết), ông Lim Huat Seng từ Singapore sang Việt Nam đến nhà chị T. ở lại chơi và ăn tết.

Đến khoảng 7h30 ngày 30/1, ông Lim Huat Seng đi vào vệ sinh, sau khoảng 10 phút không thấy ông Seng ra nên chị T. vào kiểm tra thì phát hiện ông Seng nằm bất tỉnh nên tri hô. Sau đó, chị T. cùng những người thân trong gia đình đưa ông Seng đến Trung tâm y tế huyện Càng Long cấp cứu nhưng ông đã tử vong.

Cơ quan chức năng lập Đoàn khám nghiệm pháp y và thông báo xác định nguyên nhân tử vong của ông Seng là do bệnh lý nhồi máu cơ tim cấp.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang hoàn tất thủ tục bàn giao tử thi ông Lim Huat Seng cho đại diện gia đình là ông TAN SENG WEE mang về nước Singapore.

Ngoài ra các cơ quan chức năng cũng sẽ điều tra và xử lí nghiêm những tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nguoi-dan-ong-singapore-chet-tai-tra-vinh-khong-phai-do-virus...Nguồn: http://danviet.vn/tin-tuc-viet-nam/nguoi-dan-ong-singapore-chet-tai-tra-vinh-khong-phai-do-virus-corona-1054628.html