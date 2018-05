Nghĩ chủ quán cà phê xúi giục vợ cũ, thanh niên làm chuyện không ngờ

Thứ Tư, ngày 16/05/2018 09:01 AM (GMT+7)

Cho rằng chủ quán cà phê xúi giục vợ ly hôn với mình nên Láng tìm đến "nói chuyện" và làm điều này.

Cho rằng chủ quán cà phê xúi giục vợ mình nên Láng tìm đến "nói chuyện". Hình minh họa

Ngày 16.5, Công an quận 9, TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Quang Lắng (30 tuổi, quê Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ hành vi xách dao và một can xăng đòi giết chủ quán cà phê trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, Láng và vợ là chị Nguyễn Thị Thủy (28 tuổi, quê Đắk Lắk) có mâu thuẫn tình cảm nên đã ly hôn từ tháng 1.2018. Cho rằng chị Kiều (chủ quán cà phê nơi chị Thủy làm việc), đã xúi giục Thủy ly hôn với mình nên tối 13.5, Láng xách dao và cầm can xăng tìm đến quán cà phê của chị này ở đường Tăng Nhơn Phú (quận 9) để “nói chuyện”.

Khi thấy chị Kiều, Láng lao đến kề dao vào cổ khống chế. Đối tượng đổ xăng lên người chủ quán cà phê đòi thiêu sống, rất may người dân đã kịp thời giải cứu nạn nhân an toàn. Đối tượng Láng bị khống chế giao nộp cho công an xử lý.

Hiện, vụ việc đang được công an làm rõ.