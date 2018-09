Những ngày ân hận trong trại giam của nguyên Trưởng Công an xã

Thứ Hai, ngày 10/09/2018 10:00 AM (GMT+7)

Chỉ vì không kiềm chế được bản thân, Nguyễn Ngọc Thấu đã dùng súng bắn Chủ tịch xã bị thương. Thấu phải trả giá cho hành động của mình bằng những ngày trong trại giam.

Trong Hội nghị gia đình phạm nhân do Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức, Nguyễn Ngọc Thấu (43 tuổi), nguyên Trưởng Công an xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu xúc động. Giờ đây, ở trong trại giam người đàn ông này mới thấm thía cái giá phải trả là quá lớn. Khi bước chân vào trại, đối với Thấu mọi thứ đã khép lại.

Thấu cảm thấy hoang mang, lo sợ bởi vì trong phút chốc mình đã mất tất cả, từ công việc, danh dự,… Tuy nhiên nhờ sự quan tâm, động viên của các cán bộ quản giáo, người đàn ông này đã bình tâm trở lại để trả món nợ pháp luật mà mình đã gây ra.

Được biết, Thấu từng là Trưởng Công an xã Nghi Quang. Trong mắt người dân địa phương, Thấu là người đàn ông mẫu mực. Tuy nhiên, do nhất thời không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra họa lớn.

Nguyễn Ngọc Thấu phát biểu tại Hội nghị gia đình phạm nhân do Ban giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức.

Theo đó, vào sáng 9/11, ở xã Nghi Quang có diễn ra buổi khám tuyển nghĩa vụ quân sự nên buổi trưa tổ chức liên hoan ở một quán nhậu gần đó. Trong buổi lễ này, ông Thấu có tham gia.

Đến 13h cùng ngày, Thấu điện thoại cho ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã đề nghị cho đổ đất sửa đường trước khu vực trạm Y tế xã và được vị này đồng ý. Tuy nhiên, đến 15h cùng ngày, ông Thấu đến nhiệm sở nhưng thấy đoạn đường trước trụ sở vẫn chưa được đổ đất nên hỏi vị chủ tịch xã.

Ông chủ tịch xã cho biết nguyên nhân là do trời mưa nên chưa làm được. Sau đó, hai người xảy ra cãi vã, không kiềm chế được bản thân,Thấu rút khẩu súng đạn cao su bắn chỉ thiên. Nghe tiếng súng nổ, một cán bộ xã chạy ra can ngăn, tước khẩu súng.

Bị cướp súng, Thấu chạy vào phòng làm việc lấy khẩu súng bắn đạn cao su khác ra đe dọa ông chủ tịch. Hai bên giằng co, khẩu súng trong tay ông Thấu phát nhiều tiếng nổ khiến tay, vai ông Thanh bị thương. Sự việc chỉ dừng lại khi có nhiều người ập vào can ngăn đồng thời gọi điện trình báo lên Công an huyện Nghi Lộc.

Với hành vi mình gây ra, Nguyễn Ngọc Thấu bị truy tố về tội Gây rối trật tự công cộng và bị TAND huyện Nghi Lộc xử phạt 12 tháng tù giam. Nguyễn Ngọc Thấu được đưa về trại giam Công an tỉnh Nghệ An.

“Khi hành động tôi không nghĩ mình phải trả cái giá quá đắt như thế này. Thú thực, mới đầu bước vào trại giam, tôi cảm thấy hoang mang và lo sợ lắm. Từng là một Trưởng Công an xã nay phải bước chân vào nhà giam khiến tôi suy sụp nhiều. Tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ”, ông Thấu nói.

Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm sâu sắc của các quản giáo, Nguyễn Ngọc Thấu đã vượt qua được sự lo sợ, mặc cảm bản thân để phấn đấu cải tạo tốt trở về với gia đình và xã hội. Thấu không nói nhiều về nguyên nhân mình phạm tội, tuy nhiên người đàn ông này cho biết mình đã không làm tròn bổn phận của một Trưởng Công an xã.

12 tháng tù giam không phải là thời gian quá dài đối với đời người, nhưng cũng đủ để cho Thấu nhìn lại bản thân, cần phải cố gắng và nỗ lực hơn nữa khi trở về với xã hội. “Tôi hối hận về hành vi của mình gây ra cho vị chủ tịch xã lắm. Nhờ sự quan tâm của ban giám thị, cán bộ quản giáo tôi cảm thấy bình tâm hơn. Tôi hứa sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình và xã hội”, Thấu nghẹn giọng nói.

Ngoài ra, người đàn ông này cũng động viên những người bạn tù của mình cố gắng cải tạo thật tốt để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Với quyết tâm như vậy, hy vọng Thấu có thể sớm kết thúc bản án và trở lại xây dựng cuộc sống mới.