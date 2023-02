Giả vợ chồng chủ nhà để thế chấp vay tiền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 16/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm và tuyên phạt tuyên Lê Thị Hồng Hạnh (SN 1969, ngụ tại huyện Củ Chi) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, căn nhà số 214A Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh do ông B.N.L và vợ là bà T.T.G. đứng tên. Ngày 15/10/2012, khi đi trên đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, ông L. đã làm mất túi xách trong có bản chính giấy chủ quyền căn nhà trên. Ông L. đã trình báo Công an phường 5, quận 11. Sau đó, ông L. đã xin cấp lại và đã được UBND quận 1 cấp lại giấy chủ quyền.

Bị cáo Lê Thị Hồng Hạnh sau khi bị Tòa tuyên án.

Tháng 9/2012, Lê Thị Hồng Hạnh gặp bà Trần Thị Bảy. Hạnh khai bà Bảy nói với Hạnh là bà Bảy có một hồ sơ căn nhà tại địa chỉ số 214A Nguyễn Trãi do ông L. và vợ là bà G. đứng tên. Ông L. đang cần vay 5 tỷ đồng để kinh doanh nhưng không muốn cho vợ biết nên nhờ Bảy tìm người đóng giả vợ chồng ông để ra công chứng ký hợp đồng sang nhượng căn nhà này cho người khác. Nếu thành công sẽ cho Hạnh số tiền là 7 triệu đồng.

Hạnh đồng ý. Bà Bảy thuê xe ôm chở Hạnh đến quán cà phê cạnh căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Tại đây, bà Bảy chỉ cho Hạnh biết căn nhà trên và gặp Nguyễn Kim Hoàng (là người đóng giả ông L.). Còn anh N.T.A. qua giới thiệu của người quen biết được chủ căn nhà 214A Nguyễn Trãi, muốn vay tiền để kinh doanh và thể chấp căn nhà trên.

Sau đó, anh N.T.A. đến một quán cà phê trên đường Phan Huy Ích, quận 12 gặp Nguyễn Kim Hoàng và Lê Thị Hồng Hạnh xem hồ sơ bản chính của căn nhà 214A đường Nguyễn Trãi, rồi thỏa thuận nhận thế chấp căn nhà trên với số tiền là 5 tỷ đồng, lãi suất 4%/tháng, nhưng hợp đồng là mua bán. Anh A. đem sự việc trên kể cho người bạn tên là N.T.D. nghe, đồng thời gợi ý mời người bạn này hợp tác. Chị D. đồng ý và hùn vốn với số tiền là 1,2 tỷ đồng.

Ngày 20/10/2012, Hoàng và Hạnh đi cùng anh A., chị D. đến Phòng Công chứng số 4 TP Hồ Chí Minh ký vào hợp đồng chuyển nhượng căn nhà 214A Nguyễn Trãi. Sau khi 2 bên ký hợp đồng chuyển nhượng xong, Hạnh ra về và được bà Bảy đưa 7 triệu đồng tiền công. Anh A. và chị D. có giao cho Hoàng số tiền mặt là 4,2 tỷ đồng, nhưng biên nhận lại ghi là 5 tỷ đồng. Nguyễn Kim Hoàng đã mang số tiền trên giao cho Bùi Thị Lệ Hoa (theo Hoàng khai, Hoa là người thuê Hoàng đóng giả ông L., chủ căn nhà). Hoa cho Hoàng 50 triệu đồng. Đến hạn, chị D. và anh A. không thấy Hoàng trả số tiền 5 tỷ đồng, nên đã đi tìm hiểu thì phát hiện bị lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo đến Cơ quan Công an.

Ông L. và bà G. cho biết, vợ chồng không có ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà trên cho bất kỳ ai.

Ngày 10/2/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Kim Hoàng. Ngày 17/3/2014, Hoàng đã đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 10/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Hồng Hạnh, nhưng do Hạnh không có mặt tại địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh truy nã đối với Hạnh. Ngày 15/1/2022, Lê Thị Hồng Hạnh đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ theo Lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 17/8/2016, TAND TP Hồ Chí Minh đã đưa vụ án ra xét xử đối với Nguyễn Kim Hoàng và tuyên phạt Hoàng mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .

Trần Thị Bảy khai quen biết với Lê Thị Hồng Hạnh qua việc môi giới bất động sản tại huyện Củ Chi, không tham gia vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Hạnh. Ngoài lời khai của Hạnh không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Trần Thị Bảy

Bùi Thị Lệ Hoa khai không quen biết Nguyễn Kim Hoàng, Hạnh và Bảy. Ngoài lời khai của Hoàng không còn chứng cứ nào khác, do đó không có căn cứ xử lý hình sự đối với Bùi Thị Lệ Hoa.

