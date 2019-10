Mẹ đi thăm con bị tố trộm 1,4 tỷ: Hành trình tủi nhục của người mẹ trẻ đi đòi lại con

Thứ Năm, ngày 10/10/2019 21:00 PM (GMT+7)

Con trai chưa đầy 30 tháng tuổi, đang cần bàn tay và hơi ấm của mẹ thì bỗng nhiên bị "giật" đi mất, chị An đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Vì quá nhớ con nên người mẹ trẻ lặn lộn về Hậu Giang để thăm thì bị vu khống là kẻ ăn trộm, bị đuổi ra khỏi nhà và không cho gặp con trai.

Tin pháp luật Sự kiện:

Như đã thông tin, chị Nguyễn Huỳnh Thuận An (SN 1990) và anh Ngô Văn Định (SN 1989, cùng ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) sau khi TAND quận Gò Vấp xử ly hôn vào tháng 1-2019 thì chị An được tuyên quyền nuôi con trai SN 2017.

Ngày 12-4-2019, anh Định tới nhà vợ cũ thăm con và xin đưa bé đi chơi 3 ngày nhưng sau đó đưa thẳng về nhà mẹ ruột là bà Cao Bạch Lan (SN 1965 tại ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Vì nhớ con, ngày 19-5-2019, chị An về nhà bà Lan thăm cháu bé. Tại đây, bà Lan bị cho là đã chửi bới và đuổi chị An, đồng thời không cho gặp con trai. Sau đó, bà Lan gọi điện cho Công an huyện Vị Thủy báo mất trộm 1,4 tỷ đồng. Công an Vị Thủy tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, mời chị An về trụ sở làm việc, hợp tác điều tra.

Sau 4 tháng điều tra, xác minh, ngày 19-9-2019, Thượng tá Mai Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy đã ký thông báo “không khởi tố vụ án hình sự” đối với nguồn tin tố giác trên. Tuy được giải oan nhưng chị An cảm thấy danh dự, nhân phẩm của mình bị xúc phạm. Chị An đã làm đơn tố cáo bà Cao Bạch Lan tội làm nhục và vu khống gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy.

Hiện chị Nguyễn Huỳnh Thuận An vẫn chưa được gặp con sau nhiều tháng cháu bé bị chồng cũ mang về nhà mẹ đẻ

Trong nội tình câu chuyện này, còn nhiều ẩn ức mà người mẹ trẻ Nguyễn Huỳnh Thuận An đã và đang phải gánh chịu. Con trai chị An chưa được 30 tháng tuổi, đang rất cần hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ. Trong luật Hôn nhân và Gia đình quy định rõ, con dưới 36 tháng tuổi thì đương nhiên người mẹ được quyền nuôi dưỡng. Mặt khác, trong bản án ly hôn giữa anh Ngô Văn Định và chị Nguyễn Huỳnh Thuận An, quyền nuôi cháu N.G.Đ thuộc về chị An.

Bỗng nhiên bị tước đoạt mất quyền làm mẹ, chị An đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi, trong đó có Cục thi hành án dân sự TP Hồ Chí Minh yêu cầu được thi hành bản án theo đúng quy định của luật pháp. Ngày 10-9-2019, Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã tiếp nhận và chuyển đơn yêu cầu thi hành án của chị An về Chi cục thi hành án quận Gò Vấp giải quyết theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, trả lời báo chí, ông Lê Văn Lương, Chi Cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp khẳng định là chưa nhận được đơn mà chỉ nghe chị An trình bày trực tiếp. Ông Lương cho biết: “Trong bản án, chị An được quyền nuôi con và thực tế chị An đã nuôi con, sau đó thì giao cho chồng cũ mang cháu đi chơi nhưng người này không trả lại cho chị An mà đưa thẳng về nhà mẹ ruột ở Hậu Giang. Vấn đề này phải dùng biện pháp hành chính hoặc nếu có yếu tố hình sự thì chị An phải báo Công an xử lý. Chị An yêu cầu thi hành án giải quyết thì rất khó”.

Anh Định nhắn tin cho chị An muốn đón con thì về nội nhưng chị An về thì bị mẹ chồng cũ mắng chửi rồi vu khống lấy cắp 1.4 tỷ đồng

Ở góc độ pháp lý, theo luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) thì tại Điều 82 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn và Điều 83 quy định về Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn thì việc giữ con ở lại gia đình bên nội và không giao trả đứa bé cho chị An theo thỏa thuận là không đúng quy định của pháp luật. Trường hợp này, chị An có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án nơi cư trú, làm việc của chồng cũ về hành vi cũng như hạn chế quyền thăm nom con của anh ta. Khi đó, anh ta có thể bị thi hành án cưỡng chế phải giao con lại cho người mẹ.