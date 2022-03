Mâu thuẫn nhỏ trên đường, nhiều thanh thiếu niên lên mạng xã hội thách thức đánh nhau

Thứ Hai, ngày 14/03/2022 21:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Xuất phát từ việc đang đi đường bị nhóm thanh niên tạt đầu xe, Lê Đức Thọ (16 tuổi) đã "cay mũi", rủ bạn bè truy tìm đối thủ để trả thù. Ngay sau đó, hơn 20 đối tượng đã dùng vỏ chai thủy tinh, gạch, đá đánh nhau gây náo noạn địa bàn.

Ngày 14-3, Công an TP Hải Dương cho biết, đã điều tra, phá chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đã ra quyết định tố bị can với 6 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Hai nhóm đối tượng đánh nhau vì mâu thuẫn nhỏ

Các đối tượng gồm Lê Đức Thọ (SN 2005); Ngô Đức Thịnh (SN 2005); Nguyễn Văn Hùng (SN 2003) và Lê Tuấn Hưng (2003); Lê Việt Anh(SN 2001) và Nguyễn Quang Huy (SN 2003) cùng trú tại TP Hải Dương.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an TP Hải Dương phát hiện tình trạng một số nhóm thanh niên khoảng hơn 20 người, mang theo hung khí nguy hiểm, phóng xe máy đuổi đánh gây thương tích cho nhau làm mất an ninh trật tự.

Điển hình, tối 13-11-2021, trên địa bàn TP Hải Dương, xuất hiện 2 nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy đuổi nhau trên đường; sau đó sử dụng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Trường Chinh.

Xác định vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm “Gây rối trật tự công cộng, ngày 28-11-2021, Công an TP Hải Dương đã xác lập chuyên án, để áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Qúa trình điều tra, cơ quan Công an đã dựng chân dung của 30 đối tượng trong 2 ổ nhóm; bước đầu làm rõ hành vi của 6 đối tượng có liên quan. Nhóm đối tượng này đều là những thanh, thiếu niên có tuổi đời rất trẻ, nhưng lại bỏ học và tụ tập thành các “hội, nhóm” để thực hiện hành vi vi phạm.

Cơ quan điều tra đã làm rõ xuất phát từ việc Thọ và Hưng bị một đối tượng lạng lách, tạt đầu xe máy làm suýt ngã. Vì vậy, Thọ về nhà lên mạng xã hội truy tìm được người tạt đầu xe mình là Ngô Đức Thịnh (TP. Hải Dương). Thọ đã nhắn tin hẹn gặp Thịnh để đánh nhau.

Lúc này, Thịnh cũng nhắn cho nhóm bạn “Dân sự nhí Hải Dương” trên facebook rủ đi đánh nhau. Tối 13-11, hai nhóm gặp nhau trên đường và hẹn đến khu vực cổng khu biệt thự Đỉnh Long để giải quyết mâu thuẫn. Thịnh cùng các thành viên trong nhóm đã chuẩn bị công cụ gây án gồm vỏ chai bia…

Hành vi điều khiển xe máy chạy tốc độ cao sử dụng gạch, đá, mảnh bê tông và chai bia thủy tinh đuổi đánh nhau trên các tuyến đường thuộc TP Hải Dương của các đối tượng tuy không gây thương tích, thiệt hại tài sản cho ai, nhưng đã hoang mang lo sợ cho quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tu-mau-thuan-nho-tren-duong-nhieu-thanh-thieu-nien-len-mang-xa-hoi-th...Nguồn: https://www.anninhthudo.vn/tu-mau-thuan-nho-tren-duong-nhieu-thanh-thieu-nien-len-mang-xa-hoi-thach-thuc-danh-nhau-post498444.antd