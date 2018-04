Lớp trưởng đâm thầy chủ nhiệm vì "hình xăm cái môi con gái" trình diện

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 10:22 AM (GMT+7)

Quảng Bình Sự kiện:

Sau hơn 10 ngày bỏ trốn, nam lớp trưởng cầm dao bấm đâm gục thầy giáo trước cổng trường ở Quảng Bình đã về trình diện cơ quan Công an và tới xin lỗi thầy chủ nhiệm.

Ngày 18/4, sau khi trình diện cơ quan Công an, em N. V. C. (lớp trưởng lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) – nam sinh dùng dao bấm đâm gục thầy giáo chủ nhiệm trước cổng Trường THPT Trần Hưng Đạo đã được bố mẹ dẫn đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới để thăm hỏi sức khỏe và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm của mình là thầy Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi).

Tại đây, C. đã nhận ra hành động sai trái của mình, đồng thời bày tỏ thái độ rất hối hận và mong được thầy, các thầy cô trong trường và bạn bè bỏ qua lỗi lầm cho mình; nhà trường và các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho em được trở lại trường học.

Trước lời xin lỗi, sự ăn năn, hối hận của học trò, thầy giáo Nguyễn Văn Tiến đồng ý bỏ qua lỗi lầm, đồng thời mong muốn C. suy nghĩ chín chắn hơn, xem đó là bài học để phấn đấu trở thành công dân tốt, có ích.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 10h30, sáng 05/04, thầy Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) hết tiết dạy nên đi về nhà.

Khi thầy Tiến ra khỏi cổng trường, bị em N. V. C. (lớp trưởng lớp 12A6, Trường THPT Trần Hưng Đạo) dùng dao bấm lao đến đâm một nhát vào bụng khiến thầy Tiến gục tại chỗ. Sau khi ra tay đâm thầy giáo chủ nhiệm, C. đã rời khỏi địa phương.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, các bác sĩ xác định vết thương bị đâm thấu bụng vùng hạ sườn phải kích thước 2x2cm, bị tổn thương gan buộc phải phẫu thuật cấp cứu.

Trước đó, vào ngày 5/4, trong giờ Vật lý, thầy Tiến thấy có hình xăm trên cổ em C. nên nhắc nhở và cho C. nghỉ học để về đi xóa hình xăm. Tuy nhiên, hai bên xảy ra cự cãi, thầy Tiến có tát C. Vì vậy, học sinh này đã nảy sinh ý định trả thù.