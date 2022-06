Lời nhắn nhủ cho chồng của người phụ nữ lầm lỗi nối gót 2 con vào tù

Hai con vào tù, Hương cùng chồng ở nhà nuôi 5 đứa cháu nhỏ. Lấy lý do túng quẫn, Hương sa ngã vào con đường tội lỗi. Ở toà Hương gửi lời nhắn nhủ đến chồng mình.

Nối gót 2 con vào tù

Trịnh Thị Song Hương (SN 1965, trú tại phường Quang Phong, TX.Thái Hoà, tỉnh Nghệ An) vừa bị TAND tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. So với thời điểm phạm tội, bị cáo có vẻ gầy và thần sắc nhợt nhạt hơn nhiều. Hương biện minh cho hành vi phạm tội của mình vì áp lực nợ nần.

Trước đó, Hương từng bị phạt 7 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Hai đứa con của Hương cũng đang thụ án trong tù về các tội danh khác nhau. Bị cáo Hương cho biết số tiền lấy đi buôn ma tuý là tiền bán lợn con có được.

Theo đó, vào sáng 21/11/2021, Lê Thị Yến đến nhà của Hương bàn về việc lên Quế Phong mua ma tuý về bán kiếm lời. Trưa cùng ngày, Hương lấy trong két sắt nhà mình số tiền 15 triệu đồng bỏ vào túi xách và nói Yến điều khiển xe máy lên nhà 1 người đàn ông không biết lai lịch địa chỉ cụ thể ở huyện Quế Phong để mua ma tuý. Trịnh Thị Song Hương gặp nam thanh hiên không quen biết rồi thống nhất mua 47,875gam ma tuý heroin với giá 15 triệu đồng. Hương đưa tiền cho nam thanh niên đó và nói Yến chở ra Quốc lộ đợi.

Tại phiên toà, Hương khai nhận hành vi phạm tội của mình

Khoảng 2 tiếng sau, nam thanh niên đến giao hàng. Hương lấy ma tuý lên và bảo Yến chở về TX.Thái Hoà. Đến 20h cùng ngày khi Yến và Hương đến khu vực xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thi bị công an phát hiện và bắt quả tang.

Tuy nhiên, Hương cho biết chỉ đi theo Yến cho “vui”. Theo Hương, Yến chính là người rủ mình đi mua ma tuý. “15 triệu đồng, là số tiền mua ma tuý bị cáo lấy tiền bán lợn con của gia đình. Bị cáo đang vay ngân hàng số tiền 200 triệu đồng cho con trai chữa bệnh “si đa”. Yến hứa sau khi bán được ma tuý sẽ cho tiền để trả lãi ngân hàng nên bị có mới đồng ý”, Hương khai tại phiên toà.

Lời nhắn nhủ của người phụ nữ lầm lỡ

Bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi mình gây ra. Số tiền bị cáo lấy trong két sắt để đi buôn ma tuý chồng không hề hay biết. Theo bị cáo vì Yến rủ nói vài ba ngày bán được ma tuý sẽ trả lại số tiền đó nên mới đồng ý. “Bị cáo rất sợ chồng nạt (mắng – PV) vì lấy tiền đi mua ma tuý. Tuy nhiên, Yến hứa vài ngày sẽ trả lại nên mới đồng ý. Bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ tội để sớm được về cùng nuôi dạy cháu với chồng. Bị cáo thương 5 đứa nhỏ lắm. Một mình chồng sợ không cáng đáng nổi việc nuôi cháu, bị cáo Hương lí nhí nói.

Giờ nghị án trao đổi với chúng tôi, Hương cho biết hiện tại hai đứa con của mình cũng đang đi thi hành án. Theo bị cáo, khoảng 6 năm về trước, vì muốn con thoát ly nên vợ chồng cho người con trai đầu xuống Tp.Vinh học nghề. Thời gian ở thành phố đứa con trai đã mang trong mình căn bệnh thế kỷ AIDS. Rồi vợ chồng Hương như chết điếng khi nghe tin con bị bắt vì liên quan đến ma túy và kết án 30 năm tù. Trước đó, đứa con gái của Hương cũng đang thụ án vì tội danh khác. Hai đứa con vào tù, 5 đứa cháu nội ngoại đành phải gửi cho vợ chồng Hương chăm sóc.

“Bị cáo cảm thấy có lỗi lắm. Từ ngày con vào tù, bị cáo có mấy lần đến thăm con trai, động viên nó chữa bệnh và cải tạo tốt. Giờ bị cáo ở trong trại giam không còn cơ hội để thăm con nữa rồi. Bị cáo thương chồng và các cháu. Từ khi bị bắt giam, ông ấy có xuống thăm bị cáo. Chồng tôi bảo sai ở đâu thì sửa ở đó. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ ông ấy giữ gìn sức khoẻ để nuôi các cháu,… ”, Hương lạc giọng nói.

Tại phiên toà, Hương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xem xét toàn diện vụ án HĐXX tuyên phạt bị cáo Trịnh Thị Song Hương 15 năm 6 tháng tù về tội Mua bán trái pháp chất ma tuý. Đối với Lê Thị Yến, trong quá trình điều tra, Hương khai đã bàn bạc thống nhất cùng với Yến đi lên Quế Phong mua ma tuý về cùng nhau bán lẻ kiếm lời, nhưng Yến không thừa nhận. Yến khai được Hương nhờ lên Quế Phong mua cặp bò về làm thịt, còn việc mua ma tuý Yến không biết, không tham gia. Căn cứ vào lời khai của Hương và các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở để xác định Yến có đồng phạm với Hương. CQĐT sẽ xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Nhận bản án hơn 15 năm tù khi đã bước sang tuổi 57, đường về với chồng và cháu trở nên xa ngái hơn. Không biết rồi đây, chồng Hương có đủ sức để gồng gánh nuôi đứa cháu nhỏ? Tương lai của mấy đứa cháu nhỏ rồi sẽ như thế nào khi thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ và bà?

