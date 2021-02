Lính hình sự và những cuộc truy lùng đối tượng truy nã

Chủ Nhật, ngày 14/02/2021 16:00 PM (GMT+7)

Đó là hành trình đi cả nghìn cây số truy bắt đối tượng truy nã của cán bộ chiến sĩ Đội truy nã và truy tìm (Đội 6), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Với họ, khi đối tượng truy nã còn ngoài vòng pháp luật thì họ còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên…

Đi nghìn cây số theo dấu đối tượng truy nã

Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày cuối năm cái lạnh se sắt. Trở về phòng trọ sau một ngày trèo đèo, lội suối, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Đội trưởng và mấy anh em Đội 6 rã rời. Thêm một ngày vất vả mà tung tích của đối tượng truy nã Nguyễn Minh Thành (SN 1980, trú ở xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) vẫn bặt tăm.

Từ tháng 10-2011 đến tháng 4-2012, Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của chị Trần Thị Nga (trú ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý) hơn 1,3 tỷ đồng rồi cùng gia đình bỏ trốn. Các trinh sát Đội 6 bắt đầu vào việc tìm kiếm thông tin về Thành nhưng hầu như không có kết quả gì.

Những ngày đầu của đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, các trinh sát có thông tin bố đẻ của Thành ra Bắc chữa bệnh. Bí mật thu thập thông tin, anh em xác định ông ta từ Lâm Đồng trở ra. Ngày 10-12, tổ công tác 6 đồng chí vào tỉnh Lâm Đồng. Lần tìm từ những thông tin ít ỏi, anh em xác định gia đình Thành ở Đà Lạt…

Cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Minh Thành.

Sáng hôm sau, tất cả lại lên đường. Trưa 15-12, tổ công tác nhận được tin tại khu vực phường 9, thành phố Đà Lạt, có một người đàn ông nói giọng Bắc, có nhiều đặc điểm nghi vấn. Gần một ngày bí mật nắm bắt, họ đã xác định được người đàn ông đó là Thành.

18h, tổ công tác lặng lẽ vào các vị trị phục kích, khi Thành vừa vào nhà, họ đã ập vào bắt giữ, trước sự ngạc nhiên của đối tượng. Hóa ra Thành mua căn nhà trong một quả đồi hẻo lánh, sống biệt lập với những người xung quanh. Hằng ngày, đối tượng cùng vợ đi làm thuê ở các trang trại. Vậy là sau hơn 6 năm trốn tránh, Thành đã phải đối diện với cơ quan điều tra.

Đó chỉ là một trong những đối tượng truy nã, mà Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam trực tiếp phối hợp với các đơn vị bắt giữ thành công trong thời gian qua. Riêng năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ và vận động 11 đó tượng, trong đó, Đội 6 bắt giữ và vận động 9 đối tượng, vượt 100% chỉ tiêu được giao.

Không để đối tượng truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Đó là yêu cầu của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam với Phòng Cảnh sát hình sự. Bởi còn một đối tượng phạm tội lẩn trốn ở nước ngoài đồng nghĩa với việc mối nguy hiểm cho xã hội cận kề. Trong số đó có không ít đối tượng là tội phạm nguy hiểm, nếu không kịp thời phát hiện, bắt giữ sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương. Vì thế, bắt đối tượng truy nã cũng là một chỉ tiêu được đơn vị đặt ra hàng năm.

Trong số 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm bị bắt giữ trong năm 2020, Đội 6 đặc biệt ấn tượng về trường hợp của vợ chồng Nguyễn Văn Vinh (SN 1981) và Tạ Thị Hòa (SN 1986, trú tại xã Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Năm 2014, bà Nguyễn Thị Minh cùng chồng là ông Đỗ Văn Thạch (đều trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) có thửa đất ở xã Thanh Lưu đã cho vợ chồng Vinh - Hòa thuê một phần diện tích trên để kinh doanh hàng tạp hóa. Tháng 10-2017, vợ chồng Vinh nhờ bà Minh sang tên sổ đỏ thửa đất trên để làm tài sản thế chấp ngân hàng với mục đích kinh doanh.

Bà Minh đồng ý nên đã chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất trên cho vợ chồng Vinh. Thời điểm đó, ông Thạch chồng bà Minh qua đời, Vinh đã nhờ ông Lê Văn Vui liên hệ làm thủ tục phân chia di sản thừa kế gồm bà Minh và ba con ruột cho bà Minh được toàn quyền quyết định đối với thửa đất trên. Bà Minh đã ký vào giấy cam kết bán thửa đất này cho vợ chồng Vinh.

Sau khi chuyển nhượng, tháng 9-2018, vợ chồng Vinh, Hòa đã bán thửa đất trên cho anh Nguyễn Văn Hòa với giá 3,5 tỷ đồng mà không cho bà Minh biết. Ngoài ra, theo trình báo của bà Minh, vợ chồng Vinh còn vay của bà số tiền 1,4 tỷ đồng nhưng không viết giấy biên nhận… Ngày 20-12-2018, vợ chồng Vinh - Hòa để lại hai đưa con thơ cho mẹ đẻ và người em gái chăm sóc rồi bỏ trốn khỏi địa phương...

Phải bắt giữ vợ chồng Vinh - Hòa trong thời gian sớm nhất có thể. Các trinh sát của Đội 6 bắt đầu nắm bắt thông tin. Vợ chồng Vinh, Hòa chắc chắn sẽ phải quan tâm đến cuộc sống của những đứa con.

Từ suy nghĩ đó, các trinh sát Đội 6 đã kiên trì thu thập thông tin. Quá trình đó, họ có nguồn tin Vinh- Hòa đang lẩn trốn tại một tỉnh miền Nam. Từ đó, một tổ trinh sát của Đội 6 đã lên đường. Lần tìm từ những nguồn tài liệu mong manh, họ đã bắt được vợ chồng Vinh, Hòa về quy án.

Lệnh truy nã của các đối tượng.

Một trường hợp khác là Vũ Văn Định (SN 1990, trú tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), đối tượng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 27-5-2019, Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995, Giám đốc Công ty TNHH Virode, có trụ sở tại xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên) chuyên hoạt động lĩnh vực cung ứng lao động) giới thiệu hai nữ thanh niên quê ở tỉnh Hòa Bình vào làm công nhân thời vụ tại Công ty TNHH ACE Antenna ở KCN Đồng Văn 2.

Đến ngày 30-5-2019 thì Phạm Văn Long (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Newtech (có trụ sở tại thôn Thân Nữ, xã Bạch Thượng) chuyên hoạt động các lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, cung ứng lao động) yêu cầu Sơn phải trả tiền thuê phòng trọ, tiền ăn của 2 nữ công nhân này trong thời gian trọ ở xã Bạch Thượng chờ giới thiệu việc làm nhưng Sơn không đồng ý; hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Qua nhiều lần hòa giải bất thành, sáng 31-5-2019, Long nói chuyện với Vũ Văn Định, khi đó đang là Phó Giám đốc phụ trách nhân sự Công ty Newtech và Nguyễn Quang Tâm, SN 1989, ở thôn 5, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng - nhân viên Công ty Newtech về việc bị Hùng dọa đánh...

Sự việc một lần nữa không được giải quyết, đến khoảng 15h 30 phút ngày 1-6-2019, Tuấn bàn bạc với Định, Đăng, Tâm tìm đánh Hùng. Khoảng 16h ngày 1-6-2019, nhóm của Long, Tuấn, Định đi 9 xe ô tô 5 chỗ, và một số xe máy đến đỗ xe trên đường QL38, gần cầu Chợ Lương, xã Yên Bắc.

Khi các đối tượng đang chuẩn bị hỗn chiến thì Công an huyện Duy Tiên đến xử lý, giải quyết nên sự việc được ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10-6-2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Tiên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng, trong đó có Định.

Khi tiếp nhận hồ sơ, Đội 6 đã tìm hiểu về gia cảnh của Định. Sau khi nắm bắt thông tin, các trinh sát quyết định chọn vận động đối tượng ra đầu thú. Anh em đến nhà Định gặp gỡ gia đình, nhiều lần kiên trì vận động, thuyết phục, bố mẹ Định hiểu ra và phối hợp với các trinh sát Đội 6 vận động Định về cơ quan Công an đầu thú.

Miền Bắc những ngày này chìm trong cái lạnh tê tái. Điều kiện khắc nghiệt về thời tiết, những khó khăn về chủ quan và khách quan không cản bước chân của những người lính hình sự Hà Nam. Với họ, còn một đối tượng truy nã nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì những nguy hiểm vẫn còn tiềm ẩn và họ lại tiếp tục lên đường...

