Khởi tố thanh niên "yêu" trẻ em đến có con

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 11:00 AM (GMT+7)

Lợi dụng việc cho ở lại trong quán nước, nam thanh niên đã nhiều lần quan hệ với con chủ quán dẫn đến có con

Sáng 18-12, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Viết Kiên (20 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Đối tượng Nguyễn Viết Kiên tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2014 đến năm 2018, Kiên vào Đắk Lắk làm thuê và có quan hệ tình cảm yêu đương với một em gái ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 3-2018, gia đình em gái này có thuê một quán bán nước mía ở xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và cho Kiên ở lại trong quán. Từ tháng 9 đến tháng 12-2018, lợi dụng được ở lại trong quán, Kiên đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu với em gái con chủ quán nước mía (lúc này mới 15 tuổi), dẫn đến có thai.

Sau đó, gia đình em gái này đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Cư Kuin. Sau khi em gái sinh con, có kết luận giám định của Phân viện khoa học Hình sự Bộ Công an tại TP Đà Nẵng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Viết Kiên.

