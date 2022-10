Khi Gen Z nổi máu “yêng hùng”

Phát hiện nhóm đối tượng tự chế dao phóng lợn tại nhà riêng Mới đây qua công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình phát hiện nhóm thanh, thiếu niên đã bỏ học, thiếu sự quan tâm, giáo dục từ phía gia đình, có nhiều biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà trên phố Phạm Hồng Thái, tổ công tác của Công an phường Nguyễn Trung Trực phát hiện nhóm thanh, thiếu niên (gồm 5 nam, 5 nữ, có độ tuổi từ 15 đến 20), cùng 10 tuýp sắt gắn dao nhọn và máy hàn sắt. Tổ công tác đã đưa các đối tượng trên cùng tang vật về trụ sở công an phường để làm rõ. Tại Cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ống tuýp sắt hàn dao nhọn là do N.B.Đ (sinh năm 2004) được thuê hàn. Sau đó, N.B.Đ nhờ N.T.A (sinh năm 2003) đến giúp tại nhà của N.H.Đ (sinh năm 2004), ở phố Phạm Hồng Thái, phường Nguyễn Trung Trực. Cơ quan công an đang lập hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.