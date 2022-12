Đạp nạn nhân xuống sông, cướp xe máy bán lấy tiền mua ma túy

Theo điều tra, lúc 23h ngày 28/9, chị Đàm Bích Trâm (ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ), điều khiển xe máy Honda Vision đang lưu thông trên đường bê tông dưới chân cầu Sáng Trắng 2 (phường Phước Thới, quận Ô Môn) thì bị 2 đối tượng ép xe, đạp ngã xuống sông, cướp xe tẩu thoát.

Sự việc xảy ra trong đêm, không người qua lại nên gây không ít khó khăn cho cơ quan Công an. Tuy nhiên, kiên quyết không để lọt tội phạm, các trinh sát Phòng CSHS Công an thành phố tiến hành truy xét nhiều đối tượng nghi vấn để tìm bằng được thủ phạm.

Các đối tượng Tài, Hiếu và Tuấn tại cơ quan Công an.

Sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, sáng 6/12, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ đã bắt Lê Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, có 2 tiền án cướp giật tài sản); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1988, ngụ phường An Hoà, quận Ninh Kiều, có 2 tiền án: giết người và cố ý gây thương tích) và Dương Minh Tài (SN 1993, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, có 1 tiền án cố ý gây thương tích, là đối tượng tiêu thụ tải sản do người khác phạm tội mà có).

Tại cơ quan Công an, Tuấn và Hiếu khai nhận đã bám theo nạn nhân từ đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Thủy) đến đường bê tông dưới chân cầu Sang Trắng 2 (quận Ô Môn) thì ép xe, đạp nạn nhân ngã xuống sông để cướp xe. Sau khi cướp được xe, bọn chúng mang bán cho Tài được 6 triệu đồng mua ma túy sử dụng...

