Hy hữu: Mẹ đi thăm con bị vu khống lấy cắp 1,4 tỷ đồng

Thứ Bảy, ngày 05/10/2019 10:06 AM (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Vị Thủy (Hậu Giang) vừa có thông báo không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một người mẹ khi đến nhà mẹ ruột của chồng cũ thăm con thì chủ nhà tố giác bị mất 1,4 tỷ đồng.

Thông báo trên được ban hành sau khi CQĐT xác minh nguồn tin về tội phạm do bà Cao Bạch Lan (SN 1965, ĐKTT ấp 11, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) về việc báo mất trộm 1,4 tỷ đồng xảy ra ngày 19/5/2019.

Lý do Cơ quan CSĐT ra quyết định không khởi tố vụ án là do không có sự việc phạm tội xảy ra.

Thông báo “không khởi tố hình sự” vụ án trộm cắp tài sản của Cơ quan CSĐT.

Trước đó, chị Nguyễn Huỳnh Thuận An (SN 1990) và anh Ngô Văn Định (SN 1989, cùng ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) là vợ chồng. Sau khi ly hôn tại TAND quận Gò Vấp vào tháng 1-2019, thì bà An được quyền nuôi con trai SN 2017. Ngày 12-4-2019, anh Định tới nhà chị An thăm con và xin đưa bé đi chơi 3 ngày nhưng sau đó đưa thẳng về nhà mẹ ruột là Cao Bạch Lan (xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang).

Vì quá nhớ con nên ngày 19-5-2019, chị An về nhà bà Lan thăm cháu bé. Tại đây, bà Lan và chị An xảy ra mâu thuẫn, đồng thời bà Lan đuổi chị An ra khỏi cổng, không cho chị gặp con trai. Sau đó, bà Lan báo Công an huyện Vị Thủy về việc bị mất trộm 1,4 tỷ đồng. Công an Vị Thủy tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, mời chị An về trụ sở làm việc.

Chị An (áo đỏ) đi thăm con, bị bà Cao Bạch Lan đuổi ra ngoài cổng

Sau 4 tháng điều tra, xác minh, cuối cùng ngày 19-9-2019, Thượng tá Mai Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vị Thủy đã ký thông báo “không khởi tố vụ án hình sự” đối với nguồn tin tố giác của bà Lan.

Tuy được giải oan nhưng bà An cho rằng, uy tín, nhân phẩm và danh dự của mình đã bị Cao Bạch Lan chà đạp, bôi nhọ, suốt một thời gian dài bà bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng.

Hiện con trai của chị An vẫn đang bị gia đình chồng cũ chiếm giữ. Chị An cho biết đang làm đơn khởi kiện ra tòa đòi lại quyền nuôi con như tòa đã tuyên trước đó; đồng thời sẽ làm đơn tố giác hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự, uy tín và tội vu khống của bà Cao Bạch Lan.