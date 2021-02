Hỏi mua xe máy, lấy chìa khóa chạy thử rồi... phóng mất hút

Thứ Ba, ngày 23/02/2021 19:29 PM (GMT+7)

Thấy người đàn ông hỏi mua xe, anh T đã đưa chìa khoá cho vị khách lạ mặt. Tuy nhiên, vị khách này lại phóng xe đi mất hút, để lại khổ chủ ngẩn ngơ giữa phố.

Ngày 23/2, Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Ngọc Dân (SN 1984, hộ khẩu tại Phú Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hoàng Ngọc Dân tại trụ sở công an

Trước đó, ngày 2/2, Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh N.T (SN 1977, trú tại Bắc Từ Liêm) về việc bị một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch, lừa đảo chiếm đoạt xe máy của anh.

Tại cơ quan Công an, anh T trình bày khi đang ngồi uống nước trước số nhà 81, đường Hoàng Tăng Bí thì có một người đàn ông đến hỏi mua xe máy. Sau khi thỏa thuận về giá, anh T đồng ý bán và đưa chìa khóa xe máy để người đàn ông đi thử xe. Nhưng khi người này vừa lên xe đã nhanh chóng phóng xe bỏ đi, để lại khổ chủ ngẩn ngơ giữa phố.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng gây án là Hoàng Ngọc Dân. Tại cơ quan Công an, Dân khai nhận bản thân nghiện rượu nặng, không có đủ tiền trả nợ uống rượu nên đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, đối tượng từng có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Công an quận Bắc Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/hoi-mua-xe-may-lay-chia-khoa-chay-thu-roi-phong-mat-hut-5020212321930455.htmNguồn: http://danviet.vn/hoi-mua-xe-may-lay-chia-khoa-chay-thu-roi-phong-mat-hut-5020212321930455.htm