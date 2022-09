Hoang tưởng chuyện yêu đương, vác dao chém 2 người bị thương

Nghi ngờ một thanh niên cùng xóm tán tỉnh người mình yêu, Ngô Trọng Quân ở Thanh Hóa đã vác dao đi tìm người này hỏi chuyện nhưng không thấy nên đã chém mẹ anh này và một người khác.

Tối ngày 27-9, tin từ UBND xã An Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông vác dao truy sát, chém 2 người cùng xóm bị thương nặng.

Trước đó, Ngô Trọng Quân (SN 1995; ngụ thôn Đô Thịnh, xã An Nông) đã cầm dao đến nhà bà H.T.M. (SN 1970; ngụ cùng thôn) để tìm anh L.C.H. (SN 1995, là con trai bà M.) để "tính sổ" do nghi ngờ anh H. tán tỉnh một người con gái mà Quân đem lòng yêu.

Do anh H. không có nhà, thấy bà M. mẹ anh H., Quân liền cầm dao chém bà này một nhát vào bắp tay trái dẫn tới bị thương rồi bỏ đi.

Trên đường đi, Quân gặp ông Đ.X.Th. (SN 1965; ngụ cùng thôn) và tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào người ông Th.. Hậu quả, ông Th. bị thương nặng phải đi cấp cứu tại Vệnh viện Việt Đức (TP Hà Nội).

Theo một lãnh đạo xã An Nông, sự việc xuất phát do anh Quân nghi ngờ anh H. tán tỉnh người mình yêu. Anh Quân là người có biểu hiện của bệnh thần kinh, anh này yêu một người con gái (yêu đơn phương) cách đây đã nhiều năm. Do hoang tưởng nên anh Quân mới có hành động trên.

Hiện Quân đang bị tạm giữ hình sự. Vụ án đang được Công an huyện Triệu Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

