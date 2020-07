Hé lộ thông tin trước khi nữ sinh lớp 11 chết dưới mương nước

Thứ Ba, ngày 14/07/2020 10:18 AM (GMT+7)

Nữ sinh lớp 11 sau khi dự lễ tổng kết năm học ở trường thì đã về nhà, viết nhật ký rồi đi dự liên hoan cùng lớp. Tuy nhiên, bạn bè không nhìn thấy cô bé tới dự.

Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 14-7 cho biết, vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của em Phan Thị Trân Ch. (SN 2004; ngụ tại xã Phong An, huyện Phong Điền), học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu.

Thi thể em Ch. được phát hiện dưới mương nước cạnh Tỉnh lộ 11C qua xã Phong Hiền (Phong Điền) vào chiều tối 12-7, đoạn cách ngôi trường trên chừng 1km.

Ông Phan Duy Chiến (SN 1965; cha của Ch., ngụ xã Phong An), đau buồn kể lại rằng, vào ngày 11-7, sau khi con gái ông nhận phần thưởng tại lễ tổng kết năm học ở trường xong thì có trở về nhà, sau đó Ch. nhanh chóng thay quần áo rồi vội đi vào phòng của mình ngồi viết nhật ký.

Cha của nạn nhân kể lại một số thông tin trước khi con gái mình bị mất tích và chết

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, Ch. xin phép cha mẹ đến nhà lớp trưởng để tổ chức liên hoan cuối năm và được vợ chồng ông đồng ý. Ông Chiến bùi ngùi tâm sự rằng, Ch. là một đứa con ngoan, đi chơi thường hay xin phép cha mẹ, về nhà trước khi trời tối. Vậy nhưng hôm ấy, dù trời đã tối mịt nhưng Ch. chưa về nhà, vợ chồng ông bất an nên hốt hoảng đi tìm. Ông tá hỏa khi bạn bè Ch. phản hồi rằng trưa hôm ấy con gái ông không tới tham dự tiệc liên hoan như dự kiến.

Ông Chiến cho biết, khi Ch. rời nhà đi liên hoan chỉ mang theo vài chục nghìn đồng mẹ cho. Trước khi vụ việc xảy ra, camera của người dân có ghi lại hình ảnh Ch. di chuyển từ chợ An Lỗ (Phong Hiền) ra Tỉnh lộ 11C. Cũng theo ông Chiến, khi phát hiện thi thể của Ch., trên người con gái của ông vẫn đầy đủ áo quần, tất và mũ. Tuy nhiên, điều bất thường là xe của Ch. được tìm thấy cách hiện trường vài trăm mét, nằm ở trên đường trong tình trạng vẫn dựng chân chống nhưng đầu chiếc xe quay ngược lại với hướng nạn nhân bị ngã.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 11-7, thi thể em Ch. được phát hiện dưới mương nước dọc Tỉnh lộ 11C qua xã Phong Hiền, huyện Phong Điền. Cách đó chừng 500m, chiếc xe đạp của em Ch. cũng được tìm thấy trên bờ trong tình trạng vẫn dựng chân chống.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, công an đã đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Thi thể em Ch. được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 ở xã Phong An để thực hiện công tác điều tra. Em Ch. là học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu đóng tại xã Phong An. Vào sáng 10-7, sau khi dự lễ tổng kết năm học tại trường thì lớp em Ch. không tổ chức đi chơi nên các học sinh tự về nhà. Tuy nhiên, em Ch. mất tích kể từ đó cho đến khi thi thể được tìm thấy.

