Hé lộ nguyên nhân hai người đàn ông tử vong bí ẩn ở Quảng Ninh

Chủ Nhật, ngày 08/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến 2 người đàn ông tử vong tại TP Móng Cái ngày 5/8 là một người do đuối nước và một người do bệnh lý.

Liên quan đến vụ việc phát hiện hai người đàn ông tử vong bí ẩn ở TP Móng Cái, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đã có thông tin bước đầu.

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông này là một người do đuối nước và một người do bệnh lý.

Thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông

Cụ thể, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái xác nhận, bước đầu xác định: Người đàn ông chết nổi trên sông là do bị đuối nước và người đàn ông chết tại chân cột điện là do bị bệnh lý.

Trước đó, chiều 5/8, tại khu vực mương nước thủy lợi thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 50 tuổi chết trong tư thế ngồi dưới gốc cây.

Cùng chiều 5/8, tại sông Ka Long, đoạn gần bờ của cảng Hoàng Phúc, thôn Cầu Voi, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Người dân phát hiện một thi thể đàn ông khoảng 40 tuổi nổi trên sông. Trong người đàn ông này có một số tiền Việt Nam và Nhân dân tệ. Trên thi thể nạn nhân có vết thương tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Móng Cái đã phối hợp khẩn trương có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông này; đồng thời phát đi thông báo về việc tìm tung tích nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi và bước đầu xác định nạn nhân phát hiện dưới sông bị tử vong là do đuối nước. Trên thi thể nạn nhân có những vết thương tích là bởi quá trình trôi sông thi thể nạn nhân đã bị các vật thể ngoại lực va quệt vào.

Nơi phát hiện ông L. tử vong trong tư thế ngồi

Còn nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi dưới gốc cây đã được xác định là ông Lê Đình L. (SN 1967, trú tại Ninh Giang, Hải Dương). Bệnh nhân từng bị ung thư gan, nghiện rượu và ra TP Móng Cái sống lang thang đã vài năm nay.

Chiều muộn ngày 5/8, người dân phát hiện nạn nhân ngồi tại gốc cây và rất yếu, sau đó khoảng hơn 1 giờ thì nạn nhân chết. Quá trình khám nghiệm thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến nạn nhân tử vong là do bệnh lý.

Hiện cơ quan chức năng đã đưa thi thể nạn nhân vào bảo quản tại Trung tâm y tế TP Móng Cái và thông báo cho gia đình nạn nhân biết để đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

