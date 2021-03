Hàng loạt người bị "chân dài" chuốc bia, gài độ chơi bài nợ tiền tỷ

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 19:00 PM (GMT+7)

Các đối tượng sử dụng những cô gái xinh đẹp làm quen với các đại gia ở TP.HCM, Long An nhậu nhẹt, bỏ thuốc mê vào bia rồi dẫn dụ chơi đánh bài, ép ký nợ hàng tỷ đồng…

Theo dự kiến, ngày 10/3, Tòa án nhân dân TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978, quê TP.HCM); Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1999, quê TP.Cần Thơ); Phạm Minh Trung (SN 1977, quê Trà Vinh); Dương Hạnh Phúc (SN 1974, quê TP.HCM); Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973, quê Tiền Giang) và Nguyễn Thị Ca (SN 1975, quê Phú Yên) bị đưa ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Các bị cáo Lê Thị Hiền (SN 1963, quê TP.Cần Thơ); Trần Tiến Anh (SN 1988, quê TP.HCM); Nguyễn Thị Tuyết Nhi (SN 1994, quê TP.HCM) bị đưa ra xét xử về tội “Đánh bạc”.

Theo hồ sơ vụ án, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978) đã bàn bạc với vợ "hờ" Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1999, cùng trú tại quận Bình Tân (TP.HCM) và một số người bạn quen biết ngoài xã hội tổ chức dàn cảnh, "dụ" các đại gia uống bia rượu có thuốc hướng thần rồi cùng đánh bài ăn tiền, ép ký nợ để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, nhóm đối tượng trên đã làm quen và hẹn gặp ông N.H.H (SN 1975, ở Long An, chuyên sản xuất cửa nhôm) tới nhà ở quận Bình Tân (TP.HCM) để vừa ăn tiệc vừa bàn bạc làm ăn. Sau khi bị lừa uống cốc bia có thuốc hướng thần ông N.H.H đã bị "dụ" chơi bài ăn tiền và nợ nhóm "đối tác" 1,2 tỷ đồng vì "thua bạc". Ông N.H.H bị đe doạ, ép phảy ký giấy nợ mới được ra về.

Cùng thủ đoạn trên, nhóm đối tượng do Tuấn chủ mưu đã ép ông N.D.C (SN 1955, ngụ Long An) ký giấy nợ 8 tỷ đồng với nội dung: “Ông C. nợ số tiền 8 tỷ đồng, do không có tiền trả nên cam kết bán thửa đất 700m2”. Sau khi bắt nạn nhân ký tên và lăn tay điểm chỉ, các đối tượng đưa ông C. về nhà ở Long An để lấy sổ đỏ thửa đất trên.

Tương tự, tháng 7/2019, một đại gia khác kinh doanh đất đai T.Q.H (SN 1962, ngụ TP.HCM) bị Tuấn dụ đến nhà tổ chức sinh nhật cho người bạn gái. Trong lúc nhậu, ông H. bị nhóm của Tuấn bỏ thuốc hướng thần vào bia và lừa đánh bài ăn tiền. Lúc này, bất ngờ các trinh sát của Bộ Công an ập vào bắt quả tang.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hang-loat-nguoi-bi-chan-dai-chuoc-bia-gai-do-choi-bai-no-tien...Nguồn: https://www.tienphong.vn/phap-luat/hang-loat-nguoi-bi-chan-dai-chuoc-bia-gai-do-choi-bai-no-tien-ty-1804062.tpo