Giám đốc không đeo khẩu trang "vượt chốt", xúc phạm tổ chống dịch

Thứ Ba, ngày 17/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Ngày 16/8, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội vừa lập hồ sơ xử lý đối với N.Đ (SN 1983, HKTT: Ô Chợ Dừa, Đống Đa; hiện trú tại khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm), Giám đốc Marketting của một công ty ở Hà Nội, về việc không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 16/8, tổ công tác của Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Đặng Xá làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Cổng khu đô thị Đặng Xá, phát hiện Đ. vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Cụ thể, vào thời điểm kiểm tra, Đ điều khiển xe máy điện không BKS, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, không dừng xe theo hiệu lệnh kiểm tra và có hành vi vượt qua chốt kiểm soát mà không khai báo.

Đ tại cơ quan Công an.

Tổ công tác đã yêu cầu Đ đeo khẩu trang và chấp hành việc kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, Đ đã có hành vi cản trở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ.

Đ vứt giấy tờ xuống đất và có lời nói xúc phạm lực lượng trực chốt. Do Đ không cung cấp được đầy đủ các giấy tờ theo quy định, tổ công tác đã yêu cầu Đ không được vào trong Khu đô thị Đặng Xá nhưng Đ không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã liên hệ với vợ Đ và đưa 2 người về trụ sở Công an xã Đặng Xá để làm việc. Tại cơ quan Công an, Đ có thái độ không hợp tác và có dấu hiệu sử dụng bia rượu nên cơ quan Công an đã hẹn sẽ làm việc vào giờ hành chính ngày 16/8.

Khoảng 10h30' ngày 16/8, Đ đến trụ sở Công an. Tại đây, Đ đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình và xin nhận hình thức xử lý theo quy định.

Công an huyện Gia Lâm đã làm việc với Đ về các hành vi vi phạm: Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không đeo khẩu trang nơi công cộng; ra đường không có lý do chính đáng; xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Hiện công an huyện Gia Lâm đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

