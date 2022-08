Giải mã những vụ trọng án gây rúng động dư luận

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau xảy ra 13 vụ án, 14 bị can làm 14 người chết, chiếm 27% án rất nghiêm trọng. Hầu hết những vụ án mạng đều bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình.

Ra tay tàn độc

Sau khi sức khỏe bình phục, Nguyễn Hoàng Lên (33 tuổi, tạm trú thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân) bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi "Giết người". Theo hồ sơ, lúc 8 giờ 30 phút ngày 5-4, ông Trần Văn Hường (66 tuổi, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm) đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện vợ là bà Nguyễn Ngọc X. (58 tuổi), chị Trần Thị Mộng T. (33 tuổi, con gái) và Phan Mạnh T. (6 tuổi, cháu ngoại) đã tử vong. Công an tiếp cận hiện trường, ngoài thi thể 3 nạn nhân trên còn có Nguyễn Hoàng Lên (là con rể của ông Hường) nằm thoi thóp trong phòng ngủ với nhiều vết thương.

Được biết, Lên từng có một đời vợ nhưng đổ vở. Cách nay khoảng một năm, Lên về nhà ông Hường sống chung như vợ chồng với chị T., cũng một lần tan vỡ. Tuy nhiên, Lên có tính hay ghen nên chị T. nhiều lần đòi chia tay. Lúc 23 giờ ngày 04-4, Lên và vợ cự cãi dẫn đến xô xát. Thấy vậy, bà X. can ngăn đã bị Lên dùng xà beng đánh tử vong. Hoảng sợ, chị T. bỏ chạy và bị Lên đuổi theo tấn công bằng xà beng. Lúc này, con riêng chị T. (cháu T.) tỉnh giấc đi ra khóc lớn. Lập tức Lên đã xuống tay với cháu bé. Sau khi sát hại 3 người, đến khoảng 5 giờ ngày 05-4, đối tượng cắt cổ tự tử.

Ngày 15-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt khẩn cấp Phạm Văn Tròn (67 tuổi, ngụ TP.Cà Mau) về hành vi "giết người". Theo điều tra, ông Phạm Văn Nhỏ (45 tuổi, ngụ huyện Thới Bình) ở cùng mẹ ruột 90 tuổi và chị gái bị bệnh. Trong quá trình nuôi mẹ bệnh, ông Tròn xảy ra mâu thuẫn với em trai, vì ông Nhỏ kỹ tính nên đề nghị anh chị em khi đến nhà nuôi phải ngồi cạnh coi chừng mẹ. Do vậy, ông Tròn tỏ ra ấm ức rồi lên kế hoạch giết em trai.

Hiện trường vụ án mạng khiến 3 người tử vong

Vì nhà gần chòi giữ vuông tôm của ông Nhỏ nên nghi phạm để sẵn cây trên bờ, chờ thời cơ ra tay. Khoảng 8 giờ ngày 11-4, ông Tròn dùng cây đập Nhỏ ngã xuống vuông tôm rồi lấy dao chém liên tiếp vào người nạn nhân. Khi em trai tử vong, Tròn kéo thi thể nạn nhân khỏi hiện trường khoảng 50m và dùng 2 thanh sắt, 4 cây gỗ dìm xác xuống vuông tôm. Thực hiện xong hành vi tàn bạo, hung thủ giấu hung khí và đẩy chiếc xe máy của nạn nhân xuống con kênh trước nhà. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, nghi phạm đưa vợ đến một bệnh viện ở Cà Mau điều trị và ở lại đây cho đến khi bị bắt.

Một tháng sau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời) về hành vi "giết người". Trước đó, sáng 13-5, Hồng nghe gia đình chồng bàn tính sẽ tát ao cá (nơi Hồng giấu xác chồng) để bắt cá làm đám giỗ mẹ chồng. Sợ bị lộ nên Hồng gọi điện cho cháu chồng nói về việc mình đã chém chết chồng và giấu xác dưới ao. Ngay sau đó, người này đến Công an xã Khánh Bình Tây Bắc trình báo vụ việc. Qua kiểm tra, công an phát hiện 1 khúc xương, 1 dây thắt lưng nam và 1 quần jeans. Hồng khai đã chung sống như vợ chồng với L.V.T được 4 năm.

Theo lời khai của Hồng, Tết Nguyên đán Nhâm Dần, sau khi nhậu về, T. gây sự với vợ. Thấy Hồng cầm dao, T. buông lời thách thức. Do thường xuyên bị chồng đánh đập mỗi lần nhậu say, không kiềm chế được tức giận, Hồng cầm dao chém chồng tử vong. Nghĩ ra cách tạo hiện trường giả để thoát tội nên Hồng buộc cục sắt và gạch vào người nạn nhân, rồi kéo xác giấu xuống ao phía sau nhà. Do nạn nhân là ngư phủ, thường xuyên đi vắng nên Hồng nói dối T. đi theo ghe biển mỗi khi có ai hỏi thăm.

Báo động tình trạng xuống cấp đạo đức

Trước tình trạng án mạng đặc biệt nghiêm trọng tăng, tại kỳ họp thứ 6, Đại tá Phạm Thành Sỹ, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho biết, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn giảm trên 38%, nhưng tội phạm giết người tăng. Cụ thể, tội phạm giết người xảy ra 13 vụ, 14 bị can (chết 14 người, bị thương 1 người; chiếm 27% án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng), tăng 4 vụ.

Sơn Thị Hồng

Theo Đại tá Phạm Thành Sỹ, nguyên nhân xảy ra tội phạm giết người là do mâu thuẫn bộc phát tức thời; mâu thuẫn trong gia đình; cướp tài sản; "ngáo đá”; rượu, bia... Để hạn chế xảy ra tội phạm giết người trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đề nghị giải pháp đặt ra là từng gia đình, từng công dân phải có ý thức trong chấp hành pháp luật. "Bên cạnh đó, phải làm tốt công tác dân vận, công tác hòa giải cơ sở. Các hệ thống chính quyền, các ngành chức năng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Ngoài ra, lực lượng công an cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành để quản lý đối tượng được phép quản lý”, Đại tá Sỹ cho biết thêm.

Thực tế, theo kết quả phân tích các vụ giết người những năm gần đây, trung bình khoảng 15-17% số vụ là người thân trong gia đình giết hại lẫn nhau; 60-70% số vụ do mâu thuẫn bộc phát, nhất thời, đối tượng phạm tội lần đầu. Đáng chú ý, trong rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những vụ việc đau lòng này, sự xuống cấp của đạo đức xã hội, đạo nghĩa gia đình, lối sống và văn hóa ứng xử giữa con người với nhau, được chỉ ra là rất đáng báo động. Báo động số vụ giết người do người thân quen trong gia đình sát hại lẫn nhau là một biểu hiện rất đáng lo ngại. Điều này cho thấy hiện nay khi xã hội ngày càng phát triển, một bộ phận mất đi tính chuẩn mực về đạo đức xã hội.

Đối với nhóm tội giết người là người thân trong gia đình, qua khảo sát đánh giá đối với các vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh có thể thấy do nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính là do bị ảnh hưởng của bạo lực gia đình hoặc một trong những người đó có lối sống thiếu lành mạnh. Sự ảnh hưởng này dẫn đến tư tưởng giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực, đặc biệt ở nhóm đối tượng là thanh niên, từng chứng kiến hành vi phạm tội và hành vi bạo lực trong gia đình.

Chế tài pháp luật chỉ là một trong những yếu tố có thể tác động đến sự gia tăng hoặc giảm bớt những hành vi vi phạm pháp luật. Điều quan trọng là phải xem xét và nhìn nhận khách quan những yếu tố mang tính quyết định tới sự gia tăng hành vi phạm tội trong những năm gần đây. Những tệ nạn như ma túy, cờ bạc, rượu chè... chính là những tác nhân xấu khiến cho con người mất đi những chuẩn mực đạo đức vốn có.

"Giết người thân là nỗi đau lớn không chỉ với chính gia đình xảy ra vụ việc mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của cộng đồng. Do đó, cùng với việc nâng cao công tác giáo dục trong mỗi gia đình, cần sự vào cuộc của các đoàn thể xã hội đối với những gia đình tiềm ẩn mâu thuẫn trong sinh hoạt. Có như vậy mới ngăn chặn được những vụ việc đau lòng xảy ra trong gia đình hiện đại", một luật sư nhận định.

